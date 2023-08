Questi sono i colori che ti stanno meglio al viso: sceglili fra questi di tendenza

Scopri subito quali colori ti donano di più, così la prossima volta che farai shopping non sbaglierai più.

Queste sono le tonalità di colore che ti stanno meglio sul viso: scegli quella che è capace di mettere in risalto la tua bellezza tra tutte quelle di maggiore tendenza per la prossima stagione.

Non tutte le nuances donano alla stessa maniera a chiunque, e alcune tonalità di colore sono più adatte a esaltare certi tipi di occhi, di incarnato, di capelli e così via. Ecco come fare a capire quali fanno al caso tuo.

Colori degli abiti, come scegliere quelli che mettono in risalto la tua bellezza

Ormai tutti hanno sentito parlare almeno una volta di armocromia, la disciplina che si basa sullo studio del colore per ispirare e indirizzare nella scelta di abiti, colori di capelli, accessori e make up in grado di esaltare la bellezza naturale di ciascuno di noi, grazie all’equilibrio cromatico che meglio si sposa ai diversi tipi di incarnato, colore degli occhi e della chioma. Ma quali sono i colori di tendenza nella stagione che sta per arrivare, e come si può scegliere bene, facendo attenzione sia ai trend della moda sia ai dettami della ricerca dell’armonia cromatica? per fortuna, non è difficile come potrebbe sembrare. Scopri cosa mettere nel carrello nei prossimi mesi.

L’autunno e l’inverno 2023 e 2024 saranno caratterizzati dal ritorno di grandi classici, nuances intramontabili che saranno di nuovo protagoniste delle vetrine delle boutique e delle riviste delle copertine di moda. Accanto a queste poi la faranno da padrone colori “nuovi”. Spiando le anteprime delle sfilate e le passerelle delle più famose fashion griffe, abbiamo scoperto che la stagione autunnale e invernale sarà caratterizzata da tanto rosso, giallo, nero, panna, grigio e antracite. Vediamo quali sono e quali prediligere in base ai propri colori naturali.

Se sei bionda durante la stagione autunno – inverno potrai optare per il classico grigio, il caldo panna ed il sofisticato nero.

Se sei rossa prediligi capi d'abbigliamento antracite.

Il giallo è perfetto anche in autunno e in inverno, se hai la pelle dorata o bruna.

è perfetto anche in autunno e in inverno, se hai la Se sei mora, e hai i capelli neri o castano scuro, allora il consiglio degli esperti è quello di scegliere il rosso, che tornerà a brillare in autunno e in inverno.

Con questi consigli e qualche piccolo accorgimento, potrai riuscire sia a vestirti alla moda che ad esaltare la tua bellezza naturale semplicemente scegliendo i colori giusti!