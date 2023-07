Test | Prova a trovare le differenze in 15 secondi: in pochi ci riescono

Hai solo 15 secondi di tempo per rintracciare le differenze tra le due immagini: ci riesci? In pochi sono in grado di terminare il test.

Con l’arrivo dell’estate e la possibilità di trascorrere un’intera giornata al mare, iniziano le tantissime attività da svolgere sotto il sole cocente. Se da una parte, infatti, c’è chi preferisce abbronzarsi o rinfrescarsi tra le onde, dall’altra c’è chi non riesce proprio a stare fermo su una sedia a sdraio, partecipando a qualsiasi tipo di gioco organizzato in spiaggia. Tra i tanti che sono soliti alternarsi, una partita di beach volley è sicuramente la più gettonata.

A proposito di pallavolo, hai guardato con attenzione l’immagine riproposta in alto? Da come puoi vedere, si tratta di due illustrazioni apparentemente uguali tra di loro, ma che invece nascondono qualche piccola differenza. Il tuo compito di oggi è quello di osservarle con attenzione e individuare, in solo 15 secondi, le disuguaglianze.

Sono già tantissime le persone che hanno voluto cimentarsi in questa ardua prova, ma che non sono riusciti a portare al termine il test. Le differenze tra l’immagine A e l’immagine B, infatti, sono talmente sottili e impercettibili che in pochissimi riescono ad individuarle. Se tu fai parte di quella schiera di persone che riesce ad esaudire la richiesta del test, significa che sei un vero genio.

Dove sono le quattro differenze tra le due immagini: le hai trovate tutte?

Se il tempo è scaduto e tu sei riuscito a scovare solo poche differenze, non disperarti: a breve ti sveleremo noi la soluzione a questo divertente e complicato test visivo. In effetti, alcune disuguaglianze, come dicevamo poco fa, sono più visibili da rintracciare rispetto ad altre. In ogni caso, anche se sei riuscito a rintracciarne solo un paio, ti facciamo i nostri complimenti perché non è assolutamente da tutti.

Hai osservato con attenzione il costume del secondo ragazzo a sinistra? Nell’immagine A presenta un disegno, che è completamente scomparso nell’immagine B

Altro ‘dettaglio’ sul costume è da rintracciare su quello della ragazza sulla destra. Non solo nell’immagine B non ha il laccetto, ma non ha nemmeno il fiorellino stampato sopra;

Infine, occhio alla palla! Nell’immagine A è in aria e sta raggiungendo l’altra parte della rete. Nell’immagine B, invece, è completamente scomparsa.

Piccole differenze, quindi, che non tutti sono in grado di cogliere nel tempo stabilito. Tu, invece, ci sei riuscito?