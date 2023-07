Con questo semplice trucchetto riuscirai ad avere un buon odore per tutta la giornata

Avere un buon odore è senza dubbio una necessità sociale, ma non basta scegliere una fragranza profumata; ecco qualche trucco da memorizzare e attuare subito.

L’essere umano è l’unico vivente che si preoccupa molto del suo odore, e soprattutto che tenta di nasconderlo. Ormai è diventato imperativo “sapere di pulito” altrimenti ne va della nostra vita sociale.

L’odore del corpo, però, esiste per un motivo (anzi molteplici) e viene emanato indipendentemente dal grado di igiene personale. Tra l’altro forse non tutti sanno che gli italiani sono il popolo che si fa più docce in assoluto, a livello europeo: siamo nella media di 1.5 al giorno. In teoria, dunque, il problema non dovrebbe sussistere.

I cattivi odori, però, arrivano lo stesso e ciò può derivare da numerosi fattori: ad esempio uno squilibrio ormonale. Inoltre le persone sono tutte differenti e il sudore fuoriesce nei più disparati modi. La soluzione, com’è intuibile, non è certo quella di andare ad acquistare profumi, costosi o meno, né di riempirsi di deodorante. Scopriamo allora quali sono le tattiche da provare, e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Come avere un buon profumo per tutta la giornata senza spendere una fortuna in profumeria

Se avvertiamo cattivo odore è inutile spruzzare il profumo – anche se di marca e buonissimo – sul corpo e sugli abiti, peggio ancora sui capelli. Otterremo un effetto disastroso.

Come anticipato poco sopra, ognuno di noi ha caratteristiche diverse ma possiamo adottare delle strategie per profumare in modo naturale, senza ricorrere a troppi cosmetici.

Per prima cosa sfatiamo un mito, ovvero quello che di notte non si suda, anche in inverno. Purtroppo non è vero e dunque chi tende a sudare di più dovrà necessariamente iniziare la giornata con una bella doccia. Il trucco è quello di usare saponi e bagnoschiuma delicati, perché i prodotti aggressivi possono sortire l’effetto opposto, stimolando eccessivamente la risposta della pelle. Poi è preferibile usare una crema corpo delicata, nutriente e protettiva, senza profumazione eccessiva.

Idem per quanto riguarda la capigliatura: i capelli lucenti e puliti sono molto belli, ma gli esperti assicurano che non vanno lavati tutti i giorni. La scelta dello shampoo e del balsamo deve ricadere, anche in questo caso, su prodotti il più naturali possibile e non troppo aggressivi.

Infine forse non tutti sanno che il cattivo odore viene emanato dal corpo in base a cosa mangiamo. Evitando fritti, cibi ricchi di grassi o super lavorati avremo anche un buon odore, in modo naturale.