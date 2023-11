Test per sognatori: trova le differenze entro 1 minuto, dimostra le tue potenzialità

Pensi di essere così bravo da riuscire a notare ogni dettaglio senza che te ne sfugga nemmeno uno? Questo test ti metterà subito alla prova.

I test visivi sono un modo piacevole per trascorrere un po’ di tempo in tranquillità e per mettere alla prova le proprie capacità e vedere quanto si è bravi nel riuscire a risolverli.

Se pensi di avere un’ottima vista e di riuscire a notare tutti i dettagli senza che te ne possa sfuggire nemmeno uno, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare le due immagini proposte qui sopra e riuscire a trovare tutte le quattro differenze presenti tra le due.

Potrebbe sembrare un test facile da eseguire ma tutto è complicato dal fatto che avrai solo un minuto di tempo per riuscire a completarlo. Pertanto ti suggeriamo di impostare un timer e, solo dopo che sarà suonato, potrai continuare a leggere per scoprire i risultati dei test e confrontarti con essi.

Il test delle differenze: quante ne troverai?

La protagonista di questo test è una bambina con un bellissimo kimono blu scuro e decorato con i fiori, circondata da dei coniglietti adorabili come non mai. Solo a guardare l’immagine si può provare una sensazione di tranquillità e di serenità, proprio come se si potesse essere nel contesto del disegno stesso.

Ritornando al test, se il minuto di tempo è già trascorso, di seguito troverai l’elenco con tutte le differenze presenti tra le due immagini.

Osservando il muro presente sullo sfondo, in particolare l’angolo in alto a destra, si può vedere come nella prima immagine sia presente una decorazione più chiara che invece è totalmente assente nella seconda; Spostando lo sguardo verso la finestra, è possibile notare che tra le varie decorazioni ce n’è una che va in verticale e si ferma circa poco prima della metà della finestra circolare, mentre nella seconda immagine è molto più corta; Guardando i capelli della bambina si può vedere come nella prima immagine sia presente un fiore decorativo proprio sopra il suo orecchio, che invece è completamente assente nella seconda immagine; Infine, nella prima immagine si può notare che nell’angolo in basso a sinistra sbuca fuori dal kimono della bambina uno dei suoi piedi, mentre nella seconda immagine non ve ne è proprio traccia.

E tu quante differenze hai trovato?