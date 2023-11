Vacanza speciale per tutta la famiglia, un castello trasformato nella casa di Peter Pan: evento imperdibile e super economico

Se stai organizzando una vacanza per Natale, ecco l’idea che fa per te e per la tua famiglia: il castello trasformato nella casa di Peter Pan.

Le festività natalizie sono senza dubbi l’occasione giusta per trascorrere un po’ di tempo in famiglia, meglio ancora se distante da casa. A tal proposito, se stai pensando di organizzare un bel viaggetto c’è un’iniziativa che non puoi proprio perderti.

Non lontano dall’Italia si trova un celebre castello che per Natale è stato trasformato nel regno di Peter Pan. Ecco dove si trova, quando apre e quanto costa l’ingresso. Vedrai, con pochi euro potrai vivere la festività nell’Isola che non c’è, un’esperienza davvero unica da fare insieme a grandi e piccini. Cosa aspetti a partire?

Dove si trova e quanto costa il castello di Peter Pan: un’esperienza da non perdere

Vuoi rendere indimenticabile questo Natale per te e per tutta la tua famiglia? Allora organizza subito un bel viaggio in Inghilterra, in particolare a Castle Howard, una dimora di campagna dall’aspetto monumentale, nonché una delle attrazioni più popolari della Contea del North Yorkshire.

Sicuramente molti se lo ricorderanno in quanto è stato la location di tantissimi film e serie tv come ad esempio la prima stagione di Bridgerton, dove è apparso come dimora del duca Hastings. Ad ogni modo, per le festività natalizie questo bellissimo castello dall’atmosfera fiabesca è diventato la casa di Peter Pan.

L’evento si chiama Christmas in Neverland, Natale all’Isola che non c’è, e qui adulti e bambini potranno finalmente vivere in prima persona una delle favole più entusiasmanti ed emozionanti di sempre. Per l’occasione, il catello è stato addobbato con decorazioni lussuose, luci scintillanti, installazioni creative e proiezioni che evocano in tutto e per tutto il magico regno di Peter Pan.

Ovviamente a Castle Howard non ci saranno soltanto Peter, la fata Campanellino, Wendy e Capitan Uncino, ma anche Babbo Natale ed i suoi aiutanti, pronti a trasformare i sogni dei visitatori in realtà. La manifestazione è accessibile già dall’11 novembre 2023 e durerà fino al 7 gennaio 2024. È possibile acquistare i biglietti di ingresso ad un prezzo minimo di 20 euro a persona. Insomma, siete pronti a partire per l’Isola che non c’è? Qui Natale è cominciato: mancate soltanto tu e la tua famiglia!