Il tuo partner ti lascerà a breve: i segnali per capirlo in tempo

La tua relazione sta volgendo al capolinea? Ecco come fare per capire se il tuo partner vuole chiudere la vostra storia.

Capita in una relazione che si possano attraversare momenti di up and down. Quando però prendono il sopravvento i secondi, che possono essere causa di una vita troppo frenetica e talvolta alienante o di qualche “squilibrio” nato da vicissitudini e novità come anche la nascita di un figlio, tra i due partner può svilupparsi una certa distanza emotiva e si può prendere a quel punto la difficile decisione di chiudere la relazione.

Quando questo accade, non sempre i segnali sono ravvisabili e non ci si rende subito conto della lontananza che è venuta a crearsi. Per capirlo però, possiamo cercare di notare se sono presenti i campanelli d’allarme che ci indicano se si è creata una distanza. Ed in quel caso possiamo subito correre ai ripari.

Crisi di coppia vicina? Quali sono i segnali che indicano che i due partner si stanno allontanando ( e che la tua relazione è a rischio)

Spesso si finisce col giungere ad un punto di non ritorno e a non riuscire a fare più nulla per sovvertire le cose. Questo perché non ci si è resi conto forse in precedenza di essere finiti su una strada a “scorrimento veloce” in cui si smetteva di dare importanza a certe cose, come i sentimenti. Quando si è in una relazione da molto tempo, si rischia di mettere da parte le emozioni e ciò che si prova l’uno per l’altra perché in un certo senso lo si dà per scontato.

Si crede che non ci sia il bisogno di esternare all’altro ciò che si prova perché tanto il nostro partner lo sa già. E così si inizia a trascurare la propria metà. Metti poi una serie di eventi esterni, che uno dopo l’altro rischiano di minare il rapporto interno. Ecco che si finisce in una crisi di coppia.

Ci si domanda allora se la si poteva evitare comportandosi diversamente. Ebbene, per allontanare lo scenario peggiore e sperare in un epilogo felice sarebbe forse il caso di riflettere e capire se è venuta a crearsi col partner una certa distanza pronta a sfociare in una crisi irrisolvibile. Questi segnali ce lo rivelano: