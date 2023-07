Test indovinello | Solo i più scaltri sanno dare una risposta in meno di 20 secondi

L’ultimo test che sta spopolando in rete riguarda un indovinello. Solamente i più furbi sanno dare la risposta giusta: hai solo 20 secondi.

Sono tantissimi i test disponibili in rete per perdere un po’ di tempo e tra i più avvincenti troviamo sicuramente quelli che comprendono gli indovinelli. L’ultimo è tanto difficile al punto che solamente i più scaltri riescono a dare una risposta entro 20 secondi. Scopriamo quindi che cosa bisogna sapere e qual è la soluzione.

Sono sempre di più i test di logica presenti in rete. Questi non sono altro che dei quiz che riescono a misurare le abilità di un individuo per quanto riguarda ragionamento, problem-solving e pensiero critico. Possono essere utilizzati in diversi ambiti e non solo come passatempo in rete. Infatti alcune aziende li utilizzano per il reclutamento del personale, mentre scuole ed università per l’ammissione degli studenti valutando la loro abilità ad affrontare e a risolvere i problemi di natura logica.

E’ possibile trovare diversi tipi di questi quiz in rete. Da quelli che si basano sul ragionamento deduttivo, a quelli che si basano sul ragionamento induttivo, astratto o logico-matematico. Altri, come quello che andremo a vedere oggi, non sono altro che degli indovinelli in grado di mettere in moto il cervello umano. Solitamente questi sono domande o enigmi che richiedono una soluzione o una risposta ingegnosa, basata su giochi di parole, logica e tanto altro. Fatta questa premessa andiamo a scoprire l’indovinello che vi proporremo oggi.

Test indovinello, lo dovrai risolvere in 20 secondi: solo i più scaltri ci riescono

L’ultimo indovinello di logica è pronto a mettere in difficoltà anche gli utenti più intelligenti. La consegna potrebbe spaventarvi eppure se ci ragionate bene sarete in grado di risolvere l’indovinello in men che non si dica. Prima di andare a leggere la consegna vi diamo un consiglio, nei rompicapi di logica nulla è scontato. Dovrai quindi mettere alla prova le tue abilità intellettive ma non solo, visto che giocheranno un ruolo chiave anche furbizia ed attenzione ai dettagli. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dell’ultimo indovinello.

La consegna dell’indovinello recita: “Ti tiene in vita, ma lo vedi solo d’inverno. Cos’è?“. Per rendere la sfida più avvincente impostate il cronometro e cercate di risolvere l’indovinello nel minor tempo possibile. Se ancora non sei riuscito ad ottenere la soluzione, adesso vi andremo a svelare qual è la risposta all’ultimo quiz di logica che sta intrattenendo gli utenti. Prima di scoprirlo, vi ricordiamo che ogni giorno su questo sito potrete trovare un test del genere.

Fatta questa premessa possiamo quindi svelarvi qual è la risposta all’indovinello. I più scaltri hanno potuto capire che la soluzione è il respiro. Il fiato è il gesto primordiale dell’essere umano ed è la prima cosa che viene imparata da qualsiasi individuo che viene alla luce. Respirare, ovviamente, permette di sopravvivere e proprio per questo motivo è la risposta corretta. Inoltre nei periodi più freddi dell’anno lo vediamo congelarsi a basse temperature. Se ci sei arrivato senza alcun aiuto ti facciamo i nostri complimenti, visto che in pochi sono riusciti a trovare la soluzione.