Schizofrenia, scoperta importante sull’origine della malattia: ecco quando e dove potrebbe avere inizio

Dei ricercatori potrebbero aver scoperto l’origine della schizofrenia. Che cosa dobbiamo sapere su questa malattia?

Le patologie che colpiscono l’essere umano sono diverse, e alcune molto difficili da trattare. Possono svilupparsi in qualunque momento e diventare problematiche in pochi attimi. L’unico rimedio possibile è il supporto sanitario, che non sempre riesce ad essere aiuto per queste persone. Un chiaro esempio è proprio la schizofrenia.

La schizofrenia è un disturbo psichiatrico che si manifesta in età adulta. I sintomi possono essere deliri, allucinazioni o un progressivo deterioramento della capacità decisionale. Anche provare piacere o mantenere gli hobby diventa impossibile. Quello che più spaventa è che non si conoscono le cause, nonostante gli esperti ritengano che ci sia una componente genetica di mezzo.

A pensarlo sono Christopher Walsh e i suoi colleghi del Boston Children’s Hospital, nel Massachusetts. Loro sono convinti che ci siano almeno due componenti genetiche responsabili dell’origine della schizofrenia. Per arrivare a questa conclusione hanno analizzato i dati genetici estratti dai campioni di sangue di più di 12.800 adulti con schizofrenia, e poi di 11.600 adulti senza questa malattia. Che cosa hanno scoperto gli esperti con questi esami?

Schizofrenia, potrebbero aver scoperto l’origine della malattia: le informazioni sono sconcertanti

Gli scienziati sono riusciti a capire che il gene NRXN1 era cancellato nelle persone affette da schizofrenia. Si tratta di un gene che codifica le proteine e regola il numero e la densità di connessioni tra i neuroni. Quindi è una proteine molto importante per l’apprendimento del soggetto. Sono state trovate anche altre mutazioni interessanti, come quello del gene chiamato ABCB11 responsabile del trasporto dei sali digestivi al fegato.

Per assicurarsi che questi due geni fossero presi di mira dalla schizofrenia hanno utilizzato un trattamento farmacologico. La soluzione è stata “interrotta” dai geni NRXN1 e ABCB11, che hanno reagito negativamente alla terapia. Tutto questo significa che gli esperti potrebbero aver scoperto una minima parte della struttura genetica della schizofrenia. L’esame potrebbe aver portato alla luce delle informazioni interessanti.

Christopher Walsh e il suo team sono ancora all’inizio di un lungo processo di studio. Tuttavia sono convinti che ci siano altri geni mutati dalla schizofrenia, i quali verranno scoperti prima o poi. Di questo passo avrebbero tutti i dettagli necessari per chiarire l’origine della schizofrenia e i fattori scatenanti della malattia. Sentiremo ancora parlare di loro in futuro: teniamoci aggiornati.