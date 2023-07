Test di logica: scopri la tua abilità e trova la boccia più pesante

In questo divertente e intrigante test di logica bisognerà concentrarsi, ragionare e trovare la boccia più pesante: pronti a mettersi alla prova?

Il test di logica in questione permetterà di mettersi alla prova e divertirsi, trascorrendo qualche minuto mentre si prova a trovare la boccia più pesante, ecco il quesito.

Quesito del test di logica: Carlo ha comprato un kit composto da 25 bocce. Ciascuna di esse è uguale all’altra e ha la medesima dimensione. I colori delle bocce però sono diversi e nel dettaglio, 5 sono bianche, 5 rosse, 5 blu, 5 nere e le ultime 5, verdi.

Il commerciante spiega a Carlo che 20 bocce (4 gruppi interi dal medesimo colore) hanno un peso di 2 chili, ovvero un etto l’una. 5 bocce, tutte dal medesimo colore, hanno un peso di 110grammi l’una. Ciò che occorre è scovare le bocce che hanno un peso di 10grammi in più.

Carlo ha a propria disposizione una bilancia che ha soltanto 1 piatto, e può fare solo un tentativo per mettere ogni boccia sul piatto, senza posizionarle una alla volta. Il protagonista della storia come riuscirà a scovare, senza alcuna possibilità di sbagliare, il gruppo di bocce dal peso maggiore? Occorre riflettere con calma, selezionare gli elementi utili per la soluzione e metter via quelli inseriti come tranello per ingannare la riflessione, e poi dare la risposta.

Test di logica delle bocce, soluzione e spiegazione

Arrivati a questo punto, si è pronti a confrontare la risposta data al test di logica con la soluzione e la spiegazione indicate a seguire. In caso contrario, soffermarsi sul quesito e soltanto dopo aver provato a rispondere, proseguire con la lettura.

Prima di indicare la soluzione, un paio di rapidissime premesse. Il test di logica in questione non ha alcuna validità scientifica, va considerata quale attività ludica e d’intrattenimento per trascorrere qualche minuto divertendosi, mettendosi alla prova. Inoltre, nessun problema per chi non fosse riuscito a indovinare. Ci sarà modo di riprovare con altri test e quesiti.

Soluzione del test di logica delle bocce: tenendo presente che si può usare il piatto della bilancia una volta sola, Carlo vi posiziona 15 bocce. Dovrà prendere 5 bianche, 4 rosse, 3 nere, 2 verdi ed 1 boccia blu.

Nel momento in cui le 15 bocce pesassero 1 etto, dovrà leggere l’indicazione del piatto della bilancia di 1 chilo e mezzo. Se la differenza del peso sarà di 50grammi, allora ciò vuol dire che le bocce dal peso maggiore sono le bianche. Quest’ultime, bianche, avrebbero un peso di 10 grammi in più al confronto delle altre, per un totale di 50grammi. Nel caso in cui la differenza fosse di 40grammi, allora le bocce rosse avrebbero un peso maggiore, visto che si avrebbero 4 unità da 10grammi in più.

Al contempo, la stessa riflessione si può fare con le 3 bocce nere (30grammi in più), oppure le 2 verdi (20grammi in più). E infine con 1 boccia blu, (10grammi in più).