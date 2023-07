“Mi cerca in continuazione ma non mi vuole” quante volte ti è successo? Conosciamo meglio il problema

La persona che ti piace ti cerca sempre ma non ti vuole veramente? Ecco svelato il motivo per cui ciò accade: cosa dicono gli esperti.

Quante volte ti è già capitato che la persona che ti fa battere il cuore ti cerchi senza però volerti veramente? Prima o poi succede a tutti nella vita. Ma perché alcuni individui si comportano così? Qual è il segreto per farli cadere ai nostri piedi?

Si tratta di domande a cui è difficile trovare una risposta univoca. Ciò che, però, possiamo affermare con abbastanza certezza è che dietro a questo tipo di comportamento possono esserci alcune motivazioni ricorrenti.

Se sei curioso di scoprire che cosa spinge alcune persone a comportarsi in questo modo non puoi assolutamente perderti il nostro articolo di oggi.

“Mi cerca in continuazione ma non mi vuole”: perché succede?

Le dinamiche amorose talvolta possono essere piuttosto difficili da spiegare. Tradimenti, atteggiamenti contraddittori e amori non corrisposti possono essere sempre all’ordine del giorno. In particolare, quante volte ti sei chiesto “Perché mi cerca in continuazione ma non mi vuole”?

Al contrario di quanto si possa pensare, questo comportamento è in realtà molto comune. Ci sono infatti moltissimi soggetti che anche se non sono davvero interessati alla persona che frequentano continuano a cercarla per altri motivi. Scopriamo subito quali:

attrazione fisica: è una delle cause più comuni all’origine del fenomeno. Sì, perché non è raro che l’attrazione fisica non vada di pari passo con quella intellettuale ed emotiva. Talvolta ci può attrarre fisicamente una persona con cui però non abbiamo niente in comune in termini di interessi ed esperienze. Questo ci spinge a volerla vedere solo per soddisfare dei bisogni materiali;

è una delle cause più comuni all’origine del fenomeno. Sì, perché non è raro che l’attrazione fisica non vada di pari passo con quella intellettuale ed emotiva. Talvolta ci può attrarre fisicamente una persona con cui però non abbiamo niente in comune in termini di interessi ed esperienze. Questo ci spinge a volerla vedere solo per soddisfare dei bisogni materiali; divertimento: direttamente connesso alla motivazione precedente c’è anche questo secondo punto. Ci sono infatti alcuni soggetti che vogliono divertirsi senza limiti né vincoli. Cercando, quindi, una relazione superficiale senza legami veri e propri. Ciò non significa che non provino interesse per l’altro, ma semplicemente che non vogliono impegnarsi;

direttamente connesso alla motivazione precedente c’è anche questo secondo punto. Ci sono infatti alcuni soggetti che vogliono divertirsi senza limiti né vincoli. Cercando, quindi, una relazione superficiale senza legami veri e propri. Ciò non significa che non provino interesse per l’altro, ma semplicemente che non vogliono impegnarsi; ricerca di conferme: tutti noi desideriamo essere amati e apprezzati, qualcuno però avverte questa esigenza in maniera molto accentuata. Ciò lo spinge ad avvicinarsi a chi può dargli queste attenzioni anche se in realtà non prova alcun interesse nei suoi confronti.

Non sempre è facile riconoscere questo tipo di atteggiamenti, soprattutto sei si è innamorati. Tuttavia, è importante cercare di non cadere nella trappola e di dare le nostre attenzioni solo a chi se le merita veramente e contraccambia l’interesse.