Non fare mai il bagno in piscina dopo esserti fatto un tatuaggio: ecco l’importante motivo

Fare il bagno in piscina dopo aver effettuato un tatuaggio è potenzialmente pericoloso. Scopri perché e come comportarti.

Quando ci si tatua la pelle ci sono tutta una serie di regole a cui è molto importante prestare attenzione e che servono sia a salvaguardare il tatuaggio che la pelle stessa. Anche se non ci si pensa mai con la dovuta attenzione, un tatuaggio è un po’ come una ferita aperta che, per questo motivo, necessita di cure e attenzioni particolari fino alla completa guarigione.

In tal senso, quindi, fare un bagno in piscina può risultare potenzialmente pericoloso. Proprio come lo sarebbe farlo quando si ha un taglio o una ferita sulla pelle.

Perché non dovresti fare il bagno in piscina dopo aver effettuato un tatuaggio

Come già accennato, il tatuaggio è una sorta di ferita che deve rimarginarsi e che per farlo ci mette un po’ di tempo. In questo periodo è quindi importante curarlo con l’applicazione di creme, di garze che lo proteggano dal sole e di strategie per evitare di bagnarlo. Ovviamente, la doccia (sempre almeno dopo 24 ore) si può fare ma sempre proteggendo la zona e cercando di non fargli andare contro il getto diretto dell’acqua. Tutt’altro discorso vale invece per il bagno in piscina (così come al mare, al lago e in qualsiasi specchio d’acqua) che è da evitare per qualche settimana e fin quando il tatuaggio non sarà del tutto guarito. L’acqua, infatti, contiene batteri che se a contatto con la ferita aperta possono infettarla. Un problema che può portare ad infezioni di lieve o grave entità e che possono danneggiare sia il tatuaggio che la pelle stessa. Per questo motivo non si dovrebbe mai correre un simile rischio.

Ma come fare a capire se la pelle è davvero guarita? Per prima cosa è importante capire che ci vogliono settimane per una guarigione completa e che il tempo varia in base al tipo del tatuaggio, alla sua grandezza e a dove è stato fatto. Detto ciò, si potrà considerare guarito quando la pelle non tirerà più, non farà male e al tatto sarà liscia proprio come nelle altre zone. Fin quando si avverte una differenza, la zona del tatuaggio è da considerarsi ancora non del tutto guarita. Seguendo questa semplice accortezza ti eviterai il rischio di andare incontro ad infezioni o infiammazioni della pelle e potrai godere a pieno del tuo tatuaggio (hai già visto quale fare in base al tuo segno zodiacale?) e di una pelle che, trascorso il giusto tempo, tornerà come nuova.