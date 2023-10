Tensione nelle relazioni per questi segni zodiacali fino all’8 novembre: fate attenzione

Purtroppo per questi segni sarà un periodo abbastanza teso in amore almeno fino all’8 novembre: meglio fare attenzione.

Quando si parla di astrologia e della sua importanza nella vita di tutti i giorni, spesso si tralascia anche l’importanza dei pianeti e la loro incredibile influenza nelle nostre esistenze. Ma non solo. Ogni segno zodiacale, infatti, è governato da un pianeta. Ad esempio, il Cancro dalla Luna che lo rende sensibile ed emotivo. L’Ariete, invece, è governato dal focoso ed energetico Marte, motivo per cui è più che normale che questo segno sia competitivo e abbia un carattere un po’ irascibile.

C’è però un pianeta in transito fino all’8 novembre che potrebbe sconvolgere quasi tutti i segni mettendo in discussione le loro storie d’amore. Stiamo parlando di Venere un pianeta il cui compito in questo momento è ristabilire l’equilibrio nei segni che sta attraversando. La sensazione comune fino all’inizio del mese prossimo sarà quindi quella di cercare di creare un ordine dal caos.

Un’impresa di certo non da poco e non alla portata di tutti, ma questa è una sfida e solo i più audaci la vinceranno. Anche perché il tuo partner in questo momento avverte l’esigenza di aspettarsi di più sia da te che dalla tua relazione, motivo in più quindi per impegnarsi e lavorare sodo.

La sfida di fine ottobre per tutti i mesi zodiacali: chi riuscirà a superare questo momento di crisi?

In altre parole, l’altra la persona vorrà sentirsi più vicina a te e avere prove concrete che le cose stanno andando avanti ed è proprio in questo che consiste la “prova finale” di Venere che si opporrà anche fino all’8 novembre a Saturno, conosciuto invece come il pianeta della maturità. Insomma per tutti i segni zodiacali questi giorni costituiranno un banco di prova importante, non tutti però riusciranno a superare questo collettivo momento di crisi.

Serve, infatti, scegliersi ogni giorno anche quando non si capisce il proprio partner alla perfezione, ma non tutti sono ovviamente disposti a fare questo salto in più anteponendo la relazione ai problemi personali che sfociano poi nell’intesa stessa della coppia che ben presto scoppierà. Molti si porranno questa domanda: “è meglio fare fare un passo avanti o un passo indietro?“. E per quanto la risposta possa spaventare, tu sai già cosa vuole il tuo cuore davvero.