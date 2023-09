Sudi molto di notte anche se non fa caldo? Le 4 ragioni principali

Se sudi di notte anche quando non fa caldo ci sono 4 ragioni principali per il quale succede tutto ciò: scopriamo cosa bisogna sapere.

L’estate sta per terminare e seppur alcune giornate risultino ancora torride e caldissime, le serate sono sempre fresche con temperature che hanno un calo significativo rispetto al giorno. Eppure c’è chi suda molto di notte anche se non fa caldo e questo è da ricondurre a 4 ragioni principali: quali sono.

Tutti sappiamo che la sudorazione notturna può causare più di un fastidio, andando ad influenzare anche la salute del sonno non solo durante le torride notti d’estate. Se la temperatura dell’ambiente circostante non è elevata appare maggiormente fastidiosa la sudorazione notturna visto che un individuo può svegliarsi anche a causa delle lenzuola bagnate, interrompendo il normale ciclo del sonno. In questo modo risulta particolarmente difficile la fase più profonda del riposo.

Nonostante questo ci sono delle misure che si possono adottare per cercare di evitare il sudore durante le ore della notte. La prima cosa da fare è utilizzare lenzuola traspiranti ed un abbigliamento notturno leggero. Anche bere tanta acqua durante il giorno può aiutare a non svegliarsi in una pozza di sudore. Inoltre bisognerebbe evitare anche tutti quei cibi piccanti o pesanti durante le ore notturne. Nonostante tutte queste precauzioni però qualcuno potrà comunque ritrovarsi a sudare di notte, andiamo a vedere le quattro ragioni principali.

Sudi di notte senza il caldo? Queste sono i quattro motivi più comuni

A molte persone capita di svegliarsi in piena notte tra lenzuola bagnate di sudore e tremiti. Questa ragione può avere diverse spiegazioni e soprattutto è da ricondurre a dei motivi precisi. A rivelarlo infatti è la dottoressa inglese Emma Derbyshire, che ha rivelato tutti i motivi sulle pagine del The Mirror. Andiamo quindi a vedere le quattro patologie che ci portano a sudare durante le ore notturne.

Menopausa: È una delle principali cause della sudorazione notturna. Molte donne sperimentano vampate di calore e sudorazioni notturne prima, durante e dopo la menopausa. Si ritiene che ciò sia dovuto a cambiamenti nella produzione di estrogeni e progesterone.

Problemi ormonali: I sudori notturni possono essere legati a problemi ormonali come ad esempio l’ipertiroidismo (livelli elevati di ormoni tiroidei), il diabete e alti livelli di zucchero nel sangue, così come alterazioni degli ormoni sessuali.

Stress e ansia: Secondo la dottoressa l’ansia, gli attacchi di panico e lo stress sono anche una causa comune di sudorazione notturna. Inoltre quando la sudorazione è frequente questa può essere dovuta a disavanzi minerali, visto che si è scoperto che il sudore contiene elevate concentrazioni di potassio, sodio, calcio, magnesio e ferro.

Carenze nutrizionali: L’ultima ragione è da ricondurre alla carenza di vitamine e minerali, inclusa la vitamina D e la vitamina B12. Carenze di vitamine e minerali potrebbero portare a sudare anche nelle notti più rigide.