Ad ogni segno zodiacale la razza di cane più adatta: così puoi scegliere meglio

Ecco qual è la razza di cane più adatta per ogni segno zodiacale. Sei pronto a prenderti cura di un nuovo amico a quattro zampe?

Prendersi cura di un cane non è mai una cattiva idea. Anzi è l’inizio di una meravigliosa storia d’amore e di vita. Se hai preso la decisione di adottare un cucciolo potresti farti ispirare da questo articolo, visto che nelle prossime righe troverai la razza di cane più adatta per ogni singolo segno zodiacale.

Ricordati, una volta introdotto in casa un cane, di accudirlo come si deve e di dargli tutte le attenzioni necessarie affinché cresca e viva nei migliori nei modi. Ora vediamo insieme quale razza di cane è adatta ad ogni segno zodiacale.

Hai il desiderio di adottare un cane? Sceglilo in base al tuo segno zodiacale!

Partiamo dall’Ariete. La razza di cane è più adatta a questo segno zodiacale è senza dubbio il Pastore Tedesco, un cane caratterizzato da uno spirito giocherellone e attivo quindi ideale per la personalità dell’Ariete.

Qual è la razza di cane perfetta per il Toro? Il Bassotto naturalmente! Un tipo di cane che adora una vita tranquilla e contraddistinto da una personalità adorabile e piuttosto pigra. Per i Gemelli la razza di cane ideale è il Jack Russell Terrier. I cagnolini di questa razza sono estremamente intelligenti, giocherelloni e molto semplici da addestrare.

Per il Cancro consigliamo i Border Collie, una razza di cane leale e dinamica. Amano stare a contatto con le persone e trascorrere tanto tempo in compagnia.

Il Golden Retriever è una razza di cane perfetta per il Leone. Sappiamo benissimo che le persone nate sotto questo segno sono caratterizzate da una personalità carismatica, proprio come i cani di questa razza.

Vergine: qual è il cane più adatto a questo segno zodiacale? Diciamo lo Sheltie, un cane sensibile e generoso, ma soprattutto affettuoso. Per la Bilancia il cane ideale è il Barboncino. Una razza vivace, attiva e amante del divertimento.

Per le persone nate sotto il segno dello scorpione invece il cane perfetto è il Bloodhound americano, una razza di cane affidabile, intraprendente e coraggiosa.

Lo Spaniel Bretone è il cane perfetto per il Sagittario, visto che la sua indipendenza e energia potranno conquistare sin da subito le persone nate sotto questo segno.

Per il Capricorno indichiamo il Pastore Belga, una razza di cane calma ma allo stesso tempo determinata. Chiudiamo con i cani perfetti per l’Acquario e i Pesci: per i primi diciamo il mix Pitbull, una razza che non ama tanto le regole e le imposizioni, mentre per i Pesci consigliamo, considerato il suo carattere amorevole e giocoso, il Pastore Australiano.