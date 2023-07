Striscia la notizia, svelato solo ora il segreto del Gabibbo: tutti senza parole

Gabibbo si lascia intervistare e svela un segreto sul suo personaggio: si mette a nudo con tutti i suoi difetti e pregi

Tutta Italia conosce il Gabibbo, l’invenzione di Antonio Ricci per il suo programma storico di Canale 5, Striscia la Notizia. Negli anni il grande pupazzo rosso è stato un simbolo riconosciuto da tutti, una scelta geniale dell’autore per rappresentare la voce di tutti nel mondo dell’informazione.

Se anche voi vi siete chiesti chi si nascondesse dentro il pupazzo, dovete sapere che il Gabibbo è stato animato dal mimo Giorgio Gero Caldarelli fino al 2017, quando è venuto a mancare. Da quel momento il ruolo è stato sostituito da Rocco Gaudimonte, allievo di Caldarelli, che lo aveva sostituito in alcune occasioni.

Il Gabibbo però ha una personalità spiccata, creata appunto da Ricci, colui che l’ha pensato e ideato. Motivo per cui il mega pupazzo rosso ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Nuovo nella quale ha parlato un po’ di sé per svelare qualche segreto che rimaneva avvolto nel mistero di cui gode l’identità dello stesso pupazzo. Gabibbo ha raccontato di avere un buon rapporto con il pubblico perché gli vogliono bene tutti, è un personaggio che sa farsi amare, e poi ama anche il suo lavoro, sempre al fianco di belle donne, per le quali dividerebbe il cuore.

Gabibbo rivela qualche segreto sul suo personaggio: tra vizi e virtù rimane il più amato dal pubblico

Nonostante ciò ha ammesso di avere anche qualche difetto: “Ammetto mie malizie e anche miei difetti, non solo virtù” ha raccontato il Gabibbo, spiegando che neanche lui è un santo nonostante sia così amato dal pubblico per via del suo aspetto giocherellone e socievole. Ma perché questo amore per il Gabibbo? Un personaggio che non è mai stato oggetto di polemiche? Perché, secondo lui, riesce a dire ciò che direbbe la gente se avesse la voce e la posizione idonea per farlo. “Io sono il megafono dei mugugni” ha spiegato, facendo arrivare dritto e chiaro il messaggio.

Secondo il Gabibbo solo Pierfrancesco Favino sarebbe in grado di calarsi nei suoi panni perché attore in grado di mettersi nei panni di tutti e di riuscire a capire anche il messaggio dello stesso Gabibbo. Per il momento è contento del suo ruolo e dei traguardi raggiunti: oltre 30 anni di tv in uno dei programmi storici di Mediaset, conosciuto e amato ormai da tutti, il sano intrattenimento della prima serata lo rende fiero di se stesso.