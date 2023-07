Test per geni assoluti: dimmi quanti triangoli vedi | Solo poche menti eccelse ce la fanno

Il test metterà a dura prova le tue capacità di concentrazione: quanti triangoli riesci a contare in tutto?

Se sei alla ricerca di una sfida appassionante, sei nel posto giusto! Oggi ti proponiamo un test di intelligenza che richiede memoria, concentrazione, e grandi capacità di problem solving. Non è un gioco per tutti: solo le menti più acute e veloci riescono a superarlo. Pronto a metterti alla prova? Hai solo 10 secondi per risolverlo!

Di test di intelligenza ne esistono per tutti i gusti, ma quelli visivi sono senza dubbio i più immediati e divertenti. Test come quello di oggi mettono alla prova le tue capacità di osservazione e attenzione al dettaglio, nonché il tuo acume. Affrontandoli non ti stai solo concedendo un momento di spensieratezza: stai tenendo sotto allenamento il tuo cervello, che diventerà via via più svelto nel risolverli e nell’elaborare le informazioni. Un test è la miglior palestra per tenere la tua mente giovane e pimpante!

Il test ti metterà a dura prova: quanti triangoli ci sono nell’immagine?

Dunque, qual è la sfida che ti attende oggi? Il tuo compito è apparentemente molto semplice: dovrai osservare l’immagine geometrica che ti abbiamo proposto, alla ricerca di tutti i triangoli che la compongono. Non lasciarti ingannare però, la risposta è meno banale di quel che pensi! La difficoltà è aumentata dal fatto che, se sei distratto, potresti contare lo stesso triangolo più di una volta, o viceversa individuarlo ma non contarlo affatto.

La concentrazione è fondamentale per superare questo test! Ricorda però che hai a disposizione solamente 10 secondi per risolverlo. Niente panico! Sono più che sufficienti, te lo assicuriamo. D’altronde un test non sarebbe affatto divertente se avessimo tutto il tempo del mondo per risolverlo, non trovi?

Osserva attentamente l’immagine alla ricerca di tutti i triangoli e prova a dare la risposta. Se sei un vero campione dovresti riuscire a trovarli tutti, ma anche se non avrai successo avrai fatto un gran favore alla tua mente, e anche alla tua autostima.

La soluzione: quanti triangoli hai contato?

Dunque, quanti triangoli hai contato nella figura? Sicuramente almeno 8, che sono quelli più immediatamente visibili, quelli più semplici. Questi però vanno a loro volta a formare i mattoncini di altri triangoli, fino a far lievitare il numero. Se sei riuscito a districarti tra tutte le intersezioni, e ti sei concentrato abbastanza da tenere il numero a mente, dovresti aver trovato il numero corretto.

Sei pronto per la soluzione? Il numero totale di triangoli nell’immagine è 23! Sì, ci sono ben 23 triangoli nella figura, speriamo tu sia riuscito a vederli. E se non ci sei riuscito non preoccuparti: riguarda l’immagine per scoprirli ora, e continua ad allenarti con test simili a questo per migliorare le tue capacità. Vedrai che in men che non si dica diventerai un portento!