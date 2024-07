Straordinaria Luna piena d’estate in Capricorno: dal 21 luglio un mare di soldi e fortuna per 3 segni zodiacali

La seconda metà del mese di luglio si prospetta molto interessante per qualche fortunato. Se anche tu sei un appassionato di astrologia, scopri subito insieme a noi se il tuo segno farà il botto nelle prossime settimane.

Siamo nel cuore dell’estate e le stelle sono pronte a regalarci tante sorprese e novità. Infatti, devi sapere che il cielo di luglio non smetterà di stupirci e proprio in questi giorni è in arrivo un particolare evento astrale. Ci riferiamo alla Luna piena nel segno del Capricorno. Questo inquadramento ci invita ad essere più coraggiosi, ma ci aiuta anche a prendere le decisioni migliori. Oggi ci concentreremo sui guadagni e sulla fortuna, ma la Luna in Capricorno rende molti di noi particolarmente romantici e pronti a fare follie. Sei pronto a sapere se il tuo segno zodiacale sarà uno tra i più favoriti? Continua a leggere qui sotto e lo scoprirai!

Straordinaria Luna piena per i nati sotto questo segno d’acqua

Cari Scorpione, siete abituati a vincere e da voi pretendete sempre il massimo. Nelle prossime settimane tutto andrà per il verso giusto e una fortuna sfacciata incrocerà il vostro cammino. Avete paura a lanciarvi nelle situazioni, ma i prossimi giorni grazie all’influenza della Luna in Capricorno potrete permettervi di osare ed ottenere il massimo. Questo è il momento migliore per investire su un nuovo progetto e per lanciarvi in una nuova avventura, sentimentale o lavorativa. I guadagni nei prossimi giorni aumenteranno considerevolmente regalandovi tante soddisfazioni e serenità.

Un altro segno zodiacale d’acqua sarà baciato dalla fortuna

Gli appartenenti al segno zodiacale dei Pesci stanno vivendo un’estate grandiosa e proprio nei prossimi giorni la situazione potrebbe ancora migliorare. Una recente delusione in ambito affettivo, vi ha resi più distaccati e schivi, ma questo vi permetterà di tutelarvi prendendo le decisioni migliori. Dopo il 21 luglio potreste ricevere una risposta tanto piacevole quanto inaspettata sul fronte dei sentimenti. Questo evento vi darà grande slancio e vi renderà particolarmente positivi e propositivi, soprattutto sul lavoro. Le vostre proposte fanno sempre centro e i vostri superiori iniziano davvero a capire il vostro potenziale. Affari in crescita e molti soldi in arrivo.

Soldi a palate e tante emozioni per chi appartiene a questo segno d’aria

Questa Straordinaria Luna piena premierà chi nasce sotto il segno dell’Acquario. È un periodo positivo per voi e accogliete ogni novità, ma anche le sfide, sempre con gioia ed entusiasmo. Gli Acquario possiedono una grande forza d’animo e uno dei vostri più grandi pregi è quello di riuscire sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Questo vostro atteggiamento attira molta fortuna e positività e grazie a questa Luna piena favorevole riuscirete a concludere un interessante e remunerativo affare. Cogliete l’attimo e lanciatevi in altri progetti ora che avete la fortuna dalla vostra parte, ma non è tutto. Anche i sentimenti sono pronti a stupirvi e una persona che non vedete da tempo potrebbe tornare all’improvviso nella vostra vita.