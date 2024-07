Il portafoglio ordini di Saipem cresce ancora e con lui le quotazioni in Borsa

Saipem continua ad aumentare il suo portafoglio ordini e sotto questi buoni auspici si avvicina alla pubblicazione delle trimestrale. Ma quali sono le indicazioni che arrivano dall’analisi grafica?

Le attese per la semestrale di Saipem

Il 24 luglio, il Consiglio di Amministrazione di Saipem si riunirà per approvare i risultati finanziari del primo semestre 2024. Gli analisti, secondo le stime raccolte da Bloomberg, prevedono ricavi per il secondo trimestre pari a 3,165 miliardi di euro, con una crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La suddivisione dei ricavi attesi è di 1,74 miliardi per Asset Based Services, 1,23 miliardi per Energy Carriers e 204 milioni per l’Offshore Drilling.

Si prevede un Ebitda di 300 milioni di euro, in miglioramento del 37% rispetto al secondo trimestre 2023, e un Ebit in aumento del 47,5%, raggiungendo 149 milioni. L’utile netto stimato è di 68,85 milioni di euro, con un incremento del 65%. Gli analisti prevedono anche l’acquisizione di nuovi ordini per 5,25 miliardi di euro, portando il portafoglio ordini totale a 30,8 miliardi, rispetto ai 28,8 miliardi del 31 marzo.

Raccomandazioni degli Analisti

Gli analisti mostrano un atteggiamento generalmente positivo nei confronti di Saipem. Secondo Bloomberg, i giudizi si suddividono in 17 raccomandazioni di acquisto (buy), 6 di mantenimento (hold) e nessuna di vendita (sell). Il prezzo obiettivo medio è di 2,83 €, con un potenziale rendimento di quasi il 19% rispetto all’attuale quotazione.

Equita Sim evidenzia che le recenti commesse in Medio Oriente rappresentano il 10% della raccolta ordini nel segmento E&C e il 6% del totale per il 2024. Jefferies ha alzato il target price a 3 €, prevedendo una raccolta ordini record trainata dalla divisione E&C.

Nonostante il recupero del Ftse Mib, Saipem ha registrato un calo nella seduta del 16 luglio 2024, con il titolo scambiato a 2,367 euro, in calo dell’1,5%. La debolezza relativa rispetto al Ftse Mib è accentuata dal ribasso del petrolio, che si attesta a 80,7 dollari al barile.

Intesa Sanpaolo ha riavviato la copertura del titolo con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo di 3 euro, offrendo un potenziale upside di oltre il 27%. Gli analisti di Intesa Sanpaolo ritengono che Saipem abbia un portafoglio ordini di 29 miliardi di euro, una flotta di navi unica, un bilancio solido e opportunità di business lontane dai combustibili fossili. Inoltre, Saipem viene trattata a sconto rispetto ai concorrenti, con un differenziale del 34% sull’enterprise/Ebit per il periodo 2024-2026.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Saipem sono su livelli importantissimi. Una chiusura settimanale superiore a 2,.446 €, infatti, potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo secondo lo scenario indicato in figura. Il mancato superamento di questo livello, invece, potrebbe favorire un nuovo ribasso.

