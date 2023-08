I mostri esistono davvero, molti più di quelli che immagini: controlla bene lo specchio

Osserva bene l’immagine, riesci a individuare chi è il mostro tra questi? Fai attenzione ai dettagli e indovina la risposta.

Se sei finalmente riuscita a prendere un po’ di tempo per te e adesso vuoi dedicarti solo a un po’ di relax, è questa l’occasione giusta per rinfrescarti un po’ la mente e mettere alla prova le tue abilità di ragionamento. Il test di logica di oggi, infatti, ti permette di sfidare le tue potenzialità di ragionamento così da capire se la tua mente è ancora fresca come una volta oppure no.

A differenza dei test della personalità, che ti permettono di conoscerti meglio e portare a galla lati del tuo carattere che mai avresti immaginato, i test di logica hanno un unico obiettivo: tenera allenata la tua mente. Insomma, una sorta dei ‘classici’ cruciverba, ma con una sola differenza: li svolgi comodamente dal divano o letto dal tuo smartphone.

L’obiettivo del test di logica di oggi è individuare il mostro tra questi tre raffigurati in alto. Chi, secondo te, tra loro non è un umano’? Prenditi 20 secondi di tempo e ragiona attentamente: la risposta non è molto scontata!

Soluzione test di logica: chi è il mostro tra questi tre

Osserva bene l’immagine, hai una zombie, un vampiro e uno scheletro davanti ai tuoi occhi: qual è il mostro tra questi tre? I 20 secondi di tempo messi a disposizione per te sono quasi ultimati: sei riuscito a trovare la risposta giusta? Se no, concentrati e cerca di indovinare. In ogni caso, continua a leggere l’articolo e scopri tutto quello che c’è da sapere.

Se avessi osservato scrupolosamente l’immagine, ti assicuriamo che non ti sarebbe risultata affatto complicata la soluzione di questo test. Ragione insieme a noi: quale tra queste figura rappresenta un mostro? La risposta è semplicissima: il vampiro!

Così come lo scheletro e la zombie, anche il vampiro è stato un umano. A differenza degli altri, però, non ha assolutamente il permesso di poter entrare in una casa e tantomeno di specchiarsi. Quindi, se osservi con attenzione l’immagine, non solo ti rendi conto che l’immagine fa riferimento ad un’abitazione, ma che vi sono addirittura gli specchi. Da qui, quindi, si deduce facilmente che è il vampiro a essere il mostro della situazione.