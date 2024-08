Vacanza in Liguria con i bambini: le attività consigliate

Tempo di vacanze, ma non solo per gli adulti, anche per i bambini; quindi, ecco che cosa fare e alcuni consigli preziosi per una vacanza in Liguria con i bambini.

Ci sono molti posti in Italia adatti a fare una bella vacanza tra adulti oppure con tutta la famiglia. Con “tutta la famiglia” si intende, naturalmente, la presenza di bambini piccoli. Anche loro hanno le loro esigenze e non possono di sicuro stare ovunque, come farebbero gli adulti. Una delle mete più belle dell’Italia è la Liguria. Quindi, in questo articolo vedremo che cosa fare in una vacanza in Liguria con i bambini. Vedremo alcune attività consigliate, alcuni luoghi da visitare che piaceranno sicuramente anche ai più piccoli.

Vacanza in Liguria con i bambini: non perdetevi le Cinque Terre

La Liguria è famosa per le Cinque Terre, che sono un insieme di piccoli villaggi di pescatori. Da est troviamo Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. Sono molto caratteristici, perché molto colorati, e affacciati su un mare bellissimo. Questo territorio offre momenti di divertimento, di stupore e di relax a tutti, anche alle famiglie con i loro bambini. Quindi, è davvero un peccato non andare in una di queste meravigliose località. Non solo mare, ovviamente, ma anche passeggiate e varie attività molto tranquille.

Cosa vedere

Oltre alle Cinque Terre, sicuramente non si può rinunciare a fare una visita a Genova. È una città fatta apposta per i bambini. Ha numerosi parchi con fiori e piante di tutti i tipi e di tutti i colori. Ci sono attività di ogni tipo. Inoltre, portare un bambino al famosissimo Acquario di Genova sarà per lui un’avventura meravigliosa che ricorderà per sempre.

Un altro consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di non sottovalutare i borghi della Liguria. Portofino, Rapallo, Triora hanno dei piccoli angoli degni di un libro delle favole e i bambini li adoreranno. Ci sono laghetti, cascate, ponti che contribuiscono ad un’atmosfera davvero magica.