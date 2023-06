Sta pensando di lasciarti? Ecco da cosa lo puoi capire

Hai il sospetto che il tuo partner voglia lasciarti? Esistono alcuni segnali che possono aiutare a capire a che punto è la relazione.

Stare insieme è un’esperienza meravigliosa ma non mancano i momenti in cui ci poniamo delle domande: siamo ancora felici? Mi ama ancora? Avrà un’altra o un altro? È normale e fisiologico cercare di capire se la relazione sia ancora stabile, ma la paura potrebbe non farci cogliere alcuni segnali.

La fine di una storia è ovviamente un evento traumatico e doloroso, ecco perché spesso “diventiamo ciechi” di fronte alle evidenze: ci rifiutiamo di affrontare la (dura) realtà.

D’altronde, però, è controproducente portare avanti un sentimento che non ha più futuro e che alla fine potrebbe rendere infelici entrambi i partner.

In caso di sospetto, se temiamo di essere arrivati al “capitolo finale” della relazione, possiamo rifarci ai suggerimenti degli esperti. Alcuni segnali, infatti, sono inequivocabili.

Forse il tuo partner sta pensando di lasciarti, anche se non lo dice apertamente: ecco da cosa lo puoi capire

Quando una storia finisce non è facile per nessuno dei due; potremmo pensare che chi viene lasciato soffra di più ma non è sempre così; anche il partner che decide di troncare una relazione può vivere un lungo momento di difficoltà prima di decidersi.

Perché entrano in gioco sensi di colpa, dubbi, riflessioni, e anche insicurezza nel lasciare una “comfort zone affettiva”. Trascinare una relazione che non ha più il senso di un tempo, però, alla fine danneggia entrambi, e non è giusto “mentire” sui propri sentimenti, anche se ciò è dovuto a un momento di incertezza.

Possiamo allora “prendere il toro per le corna”, come si usa dire, e capire se davvero il nostro partner sta pensando di lasciarci. Secondo gli esperti in psicologia, esistono dei segnali che portano proprio in quella direzione. Eccoli tutti.