Gianni Morandi, il retroscena con Berlusconi che nessuno conosceva: confessato solo ora

Morte Berlusconi, c’è un retroscena raccontato da Gianni Morandi che nessuno conosceva. Lo ha confessato solo ora

È scomparso poche ore fa all’età di 86 anni Silvio Berlusconi. Da tempo lottava contro una forma grave di leucemia e, dopo i 45 giorni di ricovero nelle settimane passate, le sue condizioni si sono aggravate pesantemente nelle ultime ore. Si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano, circondato dai suoi parenti.

La notizia sta facendo il giro del mondo, con decine di figure illustri che hanno espresso il loro cordoglio a parole e sui social. Poco fa, tramite il suo profilo Instagram, anche il cantautore Gianni Morandi ha voluto salutare a modo suo l’ex Premier. Ricordandolo per la figura storica che è stata e confessando un interessante aneddoto che nessuno conosceva.

Morte di Berlusconi, l’aneddoto di Gianni Morandi che nessuno conosceva

Un aneddoto molto curioso e che fa intendere ancor di più quello che era il personaggio e la persona di Silvio Berlusconi. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Gianni Morandi ha voluto ricordate l’ex Premier raccontando una vicenda che lo ha visto protagonista anni fa. I due si trovavano a San Siro per assistere al match di Serie A tra il Milan e il Bologna.

Ad un certo punto, scherzando, Berlusconi si girò verso Morandi e gli propose: “Gianni, perché non facciamo un bell’album insieme? Potremmo chiamarlo ‘Morandi canta Berlusconi’ “. Una confessione che mai prima d’ora era emersa e che ha subito scatenato le risate dei fan nei commenti.

Lo stesso cantautore ha poi tenuto a ricordare il Cavaliere per quello che era. Una figura che in un modo o nell’altro ha segnato un’epoca nella cultura popolare italiana. I due si conobbero ancor prima della discesa in politica di Berlusconi, durante gli anni di grande movimento dovuto all’acquisizione di Mediaset e alle prime mosse allora rivoluzionarie per ciò che riguarda il mondo della televisione e della comunicazione a tutto tondo.

Anche l’ambiente musicale riuscì a vivere in prima persona la grande svolta che era in atto in quegli anni. I cantanti dell’epoca potettero finalmente lasciarsi andare, esibendosi in programmi live e dando vita a quelli che poi sarebbero diventati un cult e un simbolo del settore: i video musicali. Quello di Gianni Morandi è solo l’ultimo dei tantissimi messaggi di cordoglio arrivati per ricordare Silvio Berlusconi. E non abbiamo dubbi ce ne saranno tanti altri nelle prossime ore e nei prossimi giorni, per ricordare una figura storica che non c’è più.