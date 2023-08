Sorseggiare lentamente il caffè può danneggiare i denti: ecco il motivo poco conosciuto

Gli esperti non hanno dubbi: sorseggiare lentamente il caffè può danneggiare i denti. Ecco quali sono gli effetti.

Tutti sanno che una tazza di caffè caldo al mattino non lascia l’alito più fresco. Tuttavia, questa famosa bevanda che contiene caffeina provoca molto più di un semplice caso di alitosi.

Dopo un po’ di tempo, una tazza di caffè può avere un effetto significativo sui denti bianchi perlati e sulla salute orale. È incredibile come questa banale abitudine stia influenzando il tuo sorriso.

Se sei un avido bevitore di caffè, potresti aver notato che i tuoi denti non brillano più come prima. Bevande come caffè, tè e vino contengono ingredienti chiamati tannini. Questa sostanza brunastra può ricoprire i denti e far aderire anche altri composti di colore scuro. Sebbene le particelle possano essere rimosse, rischiano di lasciare una sfumatura gialla ostinata nel tuo sorriso.

Scopriamo quali sono gli effetti negativi del caffè sui denti e cosa puoi fare al riguardo. Per fortuna ci sono dei rimedi.

Sorseggiare lentamente caffè può danneggiare i denti: ecco perché

Numerosi studi riportano che il 65% dei bevitori di caffè preferisce aggiungere latte e/o zucchero alle proprie bevande. Sfortunatamente, questi deliziosi aromi aggiunti e creme sono pieni di zuccheri che i tuoi batteri orali usano per creare carie. Il caffè aumenta ancora di più il rischio di carie se lo sorseggi lentamente per tutta la mattinata.

Ecco perché bere caffè è un rischio per la salute dei denti: sorseggiare lentamente il caffè alimenta i batteri delle carie. Perciò conviene consumare la bevanda velocemente e lavare subito i denti, per evitare tale rischio.

Il caffè è una bevanda acida. Proprio come gli acidi prodotti dai tuoi batteri orali, è abbastanza forte da bruciare lo smalto. Più spesso il caffè viene a contatto con i denti, maggiore è l’erosione dello smalto. Ciò porta a denti indeboliti, che sono suscettibili a una serie di problemi come sensibilità, rottura, carie e infezione.

Come goderti il ​​tuo sorriso e il tuo caffè

Per fortuna, ci sono modi in cui puoi proteggere il tuo sorriso senza rinunciare del tutto alla tua bevanda mattutina preferita. Per ridurre al minimo gli effetti nocivi del caffè, prova: