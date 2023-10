Sono queste le frasi vietate da dire a un Leone se non volete litigarci

“Bello e impossibile”: parliamo del segno zodiacale del Leone! Le frasi da non pronunciare in sua compagnia se non vogliamo farlo arrabbiare

Alla costante ricerca di attenzione, almeno una volta nella vita avremo avuto a che fare con un nato sotto il segno del Leone. Questo segno zodiacale si caratterizza per essere un vero e proprio leader.

Capace di imporsi grazie alla sua spiccata dialettica, questo segno di terra è sicuramente uno di quelli che ama farsi notare ed essere il centro del mondo di tutte le persone che fanno parte della sua vita. Mai e poi mai trascurarlo, sarebbe capace di voltarci le spalle e andare alla ricerca di attenzioni lontano da noi.

Hanno un carattere molto forte e deciso e per questo non hanno di certo paura a dire quello che pensano. Tuttavia, spesso tendono ad agire anche per il proprio tornaconto personale: se devono farci un favore lo fanno solo se possono guadagnarci qualcosa. I nati sotto questo segno sono un po’ come Narciso, si ammirano e si lodano, hanno un’elevata autostima e nulla può distruggerli…O forse no? Sembrerebbe che con queste frasi potremmo ferire il nostro caro Leone nell’orgoglio: ecco quelle da non pronunciare mai in sua presenza, rischieremmo di inimicarcelo a vita!

Le frasi più scomode da non dire ad un nato sotto il segno del Leone: sarebbe capace di non rivolgerci più la parola!

Queste esatte parole potrebbero essere una vera e propria lama nel cuore di un Leone, faremmo meglio a non pronunciarle mai in sua presenza se non intendiamo ferirlo.