Sono le combinazioni frequenti a far piovere soldi con il Lotto secondo la Smorfia Napoletana: numeri e ruote vincenti anche nel 2024

Nel mondo del lotto, l’uso della Smorfia Napoletana per interpretare i sogni e associarli ai numeri ha radici profonde nella cultura popolare italiana. Esistono però diversi approcci da utilizzare per individuare i numeri vincenti. Ecco alcune notizie utili.

Le interpretazioni dei sogni e l’associazione dei numeri secondo le tradizioni della Smorfia Napoletana si basano su una serie di significati e simboli che esistono da diversi anni. Per esempio, un sogno che facciamo spesso è quello di cadere, che corrisponderebbe al numero 16. Questo numero dovrebbe essere giocato anche quando sogniamo di cadere nel vuoto, uno dei sogni che ci fanno più paura e che ci fanno svegliare si soprassalto. Altro sogno frequente degli italiani è quello della chiesa, gli elementi religiosi sono molto presenti nel nostro subconscio. Il numero da giocare in questo caso è il 3.

L’interpretazione dei sogni in relazione ai numeri del lotto varia da regione a regione. Per esempio, in Emilia Romagna sognare di raccogliere frutta corrisponderebbe al 5, al 9 e al 33. È un sogno che porta fortuna perché corrisponde a prosperità e abbondanza. In Veneto è diffuso il sogno di attraversare un ponte. Corrisponderebbe ai numeri 7, 18 e 21 e sarebbe simbolo di transizione e superamento degli ostacoli. In Campania sognare un mare calmo corrisponderebbe al 2, al 12 e al 28 e significherebbe libertà e serenità interiore.

Numeri vincenti

Sono le combinazioni frequenti tra sogni, ruote e numeri a dare tante soddisfazioni secondo la Smorfia Napoletana. Ma non sarebbe l’unica via che potremmo seguire. Giocare in maniera consapevole e giudiziosa è la prima cosa da tenere in considerazione. Diamo quindi importanza anche alle alternative. Il gioco da dipendenza, ma se lo intendiamo secondo le varie tradizioni potremmo imparare qualcosa ed essere meno impulsivi. Alcune persone sono appassionate di numerologia. Questa sarebbe la prima alternativa alla Smorfia Napoletana. Calcoli matematici e analisi di nomi e date di nascita porterebbero a individuare numeri vincenti. Secondo queste pratiche, il numero 7 sarebbe uno dei più potenti. Associato a spiritualità e verità, sortirebbe effetti durante compleanni, anniversari, date significative. Anche 9, segno di completamento, e 11, segno di illuminazione, sono tenuti in grande considerazione. Si giocano quando è in atto un cambiamento o quando viviamo uno stato emotivo alterato.

Sono le combinazioni frequenti a farci vincere ma cambiano a seconda delle tradizioni

Scegliere i numeri interpretando i sogni non è cosa facile. Secondo il fondatore della psicologia analitica Carl Gustav Jung, i sogni riflettono desideri, paure, esperienze personali individuali. Attribuire simboli universali ai segnali dell’inconscio avrebbe maggiore senso se inteso come comportamento collettivo. Questo perché entrerebbe in gioco la tradizione culturale della comunità. Per questo la Smorfia Napoletana è così popolare. Ma lo è anche la Cabbaluccia in Sicilia, che funziona come la Smorfia Napoletana, associando sogni e numeri. Le associazioni, però, presentano variazioni. Esiste poi un’interpretazione simbolica in Toscana, meno rigorosa ma altrettanto diffusa.

Infine prestiamo attenzione all’associazione tra i sogni e le ruote. Esistono e non devono essere trascurate. Per esempio, sognare di volare in cielo è associato al numero 17 nella ruota di Napoli nella Smorfia Napoletana. Il numero 16 di cadere nel vuoto dovrebbe essere giocato nella ruota di Roma. Il 27 di trovare una borsa piena di soldi dovremmo giocarlo sulla ruota di Milano. Consultiamo la Smorfia Napoletana, quindi, e giochiamo i numeri in base ai sogni fatti. Speriamo che la fortuna ci assista.