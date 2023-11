Sonia Bruganelli, travolta da offese tremende: “Fa veramente male”, lacrime per la conduttrice

La conduttrice Sonia Bruganelli è stata travolta da terribili offese sui social. L’ex moglie di Paolo Bonolis è apparsa fuori di sé.

Sonia Bruganelli non è solo l’ex moglie di Paolo Bonolis, ma è anche un’imprenditrice nonché opinionista di diversi programmi tv, tra cui il Grande Fratello. Inoltre lavora dietro le quinte di alcune trasmissioni del marito, come Ciao Darwin e Avanti un altro. Ha un passato da modella, data la sua bellezza, e si è laureata in Scienze della Comunicazione a Roma. Ha un brand di moda e un’agenzia di scouting.

Dunque è riduttivo definirla solo l’ex di Bonolis, con il quale ha affrontato una crisi coniugale, anche se continuano a lavorare insieme. Si sono sposati nel 2002 e hanno avuto due figlie. Sonia Bruganelli è inoltre un personaggio controverso, spesso criticata sui social per ostentare il lusso in cui vive. Ma dal passato spuntano altre motivazioni che hanno portato gli haters a prenderla di mira.

Haters contro Sonia Bruganelli: ecco cosa è successo

Gli haters si sono scagliati contro Sonia Bruganelli, insultandola pesantemente. Non che sia la prima volta, poiché la conduttrice è spesso bersaglio dei leoni da tastiera che non perdono mai l’occasione per criticare quello che fa l’ex moglie di Paolo Bonolis. Tra le polemiche, è impossibile dimenticare un vecchio post dove gli utenti l’hanno accusata senza mezzi termini dividendo il web. Lei ha risposto a tono, spedendo al mittente gli attacchi a lei fatti.

È da un po’ che gli haters accusano Sonia Bruganelli di essere rifatta. In particolare dopo la pubblicazione di una foto qualche anno fa, dove la conduttrice e opinionista si mostra in bikini in una spiaggia della Sardegna. I leoni da tastiera hanno notato un particolare, ovvero il seno perfetto e molto tonico della moglie di Bonolis. Così hanno cominciato a insultarla, sostenendo che avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica. Lo scatto ha scatenato l’indignazione generale, poiché nel 2019 è stata la prima foto in costume della showgirl.

Così ha dovuto rispondere a tono contro chi l’accusata, rivelando che se le sarebbe dovuta rifare a breve. Ad un commento di provocazione, la Bruganelli ha risposto: “Tesoro, purtroppo ancora sono le mie”. Ma c’è anche chi l’ha sostenuta sottolineando come fosse una bellissima donna. Insomma, per l’imprenditrice non c’è mai pace: ogni cosa che posta diventa sempre oggetto di polemiche.