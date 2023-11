Non riescono a vivere sereni anche quando tutto sembra andare bene: i segni zodiacali più ansiosi

Alcuni segni zodiacali sono tra i più ansiosi in assoluto, tanto da condizionare la loro stessa vita anche quando va tutto bene: ecco di quali si tratta.

Essere sereni, al giorno d’oggi, è davvero una fortuna ed una missione che appare molto difficile. La frenesia di tutti i giorni, il lavoro, le responsabilità, le spese da sostenere ed altre preoccupazioni che la vita ci mette d’avanti quotidianamente condizionano pesantemente la nostra esistenza. E conviverci non è sempre così semplice. Ci sono persone che riescono a governarle ed altre che invece si fanno letteralmente sopraffare.

Ma anche quando va tutto per il verso giusto, quando non ci sono particolari preoccupazioni, ci sono dei soggetti che, presi dall’ansia, non riescono a vivere sereni. E come spesso accade, gli astri aiutano a comprendere quali persone sono naturalmente esposte a questa apprensione perpetua dalla quale non riescono a liberarsi. Ecco quali sono i segni zodiacali più inquieti, anche quando nella loro vita va tutto a gonfie vele.

Quali sono i segni zodiacali più ansiosi

Ci sono delle persone che non riescono a vincere l’ansia, anche quando tutto intorno o nella vita è apparentemente tranquillo. Il loro essere influenzati della Luna, e dal loro segno, tende a farli essere sempre agitati e in costante “chi va là”. Una condizione che di certo non aiuta ad affrontare la quotidianità, ma allo stesso tempo li prepara laddove dovesse accadere loro qualcosa, lasciandoli al classico “io me lo sentivo”.

Alcuni individui nati sotto particolari segni zodiacali, poi, proprio non riescono a liberarsi dall’irrequietudine, ma anzi riescono a farsela venire quasi senza un motivo apparente. Tra questi ci sono i Pesci. Sarà per la loro enorme empatia e sensibilità, ma a tratti anche sciattezza, che accettano l’ansia come stile di vita, e sono pronti ad essere investiti da eventi che, dentro sé stessi, si aspettavano. Insomma, un po’ si tirano verso di loro le cattive notizie.

I nati sotto al segno dei Gemelli e del Sagittario, potrebbero condividersi la stessa posizione. I primi, quando sono ansiosi, sono molto combattuti ed entrano letteralmente in paranoia. I secondi, da parte loro, hanno sempre fretta di dover svolgere dei compiti che magari non richiedono urgenza, necessitano di precisione e, se le cose non vanno secondo la loro visione, iniziano ad agitarsi, dandolo ampiamente a vedere.

Al primo posto in assoluto ci sono i nati sotto al segno del Cancro. Infatti, hanno sempre paura di fare la mossa sbagliata, e sono atterriti dal senso di colpa se qualcuno glielo fa notare. Si preoccupano in maniera anticipata di ciò che potrebbe accedere, condizionando letteralmente le loro giornate. E quest’ansia, sono bravissimi a trasmetterla alle persone che sono intorno a loro.