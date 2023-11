Elodie come Marracash, quel dettaglio non sfugge al pubblico: non può essere vero

Elodie e Marracash hanno fatto per anni coppia fissa, e ora a distanza di tempo dalla loro rottura è emerso un particolare inaspettato.

La cantante pop e il rapper più famosi d’Italia non stanno più insieme, si sono detti addio nell’estate del 2021, dopo un intenso rapporto durato oltre due anni. Ma a quanto pare il pubblico ha notato un dettaglio non da poco che li accomuna ancora oggi.

Secondo l’opinione dei loro sostenitori più affezionati non può trattarsi di una semplice coincidenza. Scopriamo cosa continuano ad avere in comune Elodie Di Patrizi e il king del rap Fabio Rizzo, in arte Marracash, nonostante la loro love story sia finita da tempo, e lei sia ufficialmente fidanzata con il campione della moto Gp Andrea Iannone.

Elodie e Marracash, il dettaglio che li accomuna e che non è passato inosservato

Elodie Di Patrizi e Fabio Rizzo, in arte Marracash, si sono conosciuti quando il rapper ha chiesto alla cantante pop, allora non celebre come oggi, di fare un feat con lui. In occasione della collaborazione musicale di successo, che li ha visti cantare sulla stessa base e ha dato vita al singolo di successo Margarita, i due artisti italiani hanno scoperto di avere molta complicità, e tra di loro si è creata un’alchimia speciale.

In seguito al duetto canoro, Fabio ed Elodie hanno cominciato a frequentarsi, e si sono perdutamente innamorati l’uno dell’altra, così è cominciata la loro storia d’amore, e hanno fatto per tanto tempo coppia fissa. Purtroppo, però, dopo un rapporto durato circa due anni, la cantante e il rapper si sono lasciati, e ora lei è fidanzata con il famoso pilota Andrea Iannone, campione della moto Gp.

Più volte, sia Marracash che Elodie Di Patrizi hanno rilasciato delle interviste riguardo la loro storia d’amore naufragata. Hanno spiegato di non avere nulla da recriminare all’altro, e anzi di aver provato a continuare a stare assieme, con le unghie e con i denti, ma c’è stato qualcosa che li ha allontanati: non volevano le stesse cose.

Ormai sono passati circa due anni dall’addio, ma nonostante ciò i fan hanno notato un particolare che li accomuna, e che tutti e due hanno messo in mostra sul palco durante i loro rispettivi concerti. Si tratta di un accessorio, ma forse la scelta non è stata casuale o dettata solo dalla moda. Sia Elodie che Marracash si sono esibiti indossando degli occhiali da sole con le lenti e la montatura scura. I fan più affezionati sono pronti a giurare che non sia una semplice coincidenza.