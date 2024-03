Chi non ha voglia di gustarsi una buona tazza di una bevanda calda? Attenzione alla scelta della qualità, questa può venire a costare anche 900 euro al chilo.

Quando si parla di bevande costose saltano alla mente subito gli alcolici come la Diva Vodka; una bottiglia può costare un milione di dollari. Ma le bevande alcoliche non sono le uniche pregiate che esistono nel Mondo. Anche il mercato del caffè è costituto da diversi prodotti di qualità che possono arrivare a costare quasi mille euro al chilo.

Un caffè, una garanzia

L’industria del caffè rappresenta uno dei mercati più competitivi. Nel 2022 era valutato a 120 miliardi di dollari e questo numero è in costante crescita ancora oggi. Si stima in media che a livello globale vengano consumati 3,1 miliardi di tazzine di caffè e si stima che questo numero sia destinato a rimanere regolare, se non ad aumentare, nei prossimi anni. Indubbiamente è un mercato competitivo dove diverse qualità di caffè si confrontano e si contrastano tra di loro. Tra di esse ne spicca una tipologia pregiata, anzi la più pregiata al Mondo.

Solo una tazzina di questa bevanda costa 10 euro: è la qualità più pregiata al Mondo

Tra le migliaia di tipologie di caffè che esistono, una in particolare spicca per qualità e per il fatto di essere molto pregiata. Si tratta del kopi luwak e a tutti gli effetti è il caffè più costoso al Mondo. Il suo prezzo varia dai 500 ai 900 euro, perciò una sua semplice tazzina può valere più di 10 euro. Il prezzo può variare a seconda dell’annata e della qualità del raccolto, nonostante ciò, resta la qualità più costosa che si possa gustare. Il kopi luwak è una tipologia di caffè che viene prodotto principalmente per il mercato americano e giapponese, ma lentamente si sta diffondendo ovunque.

Il costo elevato di questo caffè dipende principalmente dal suo processo di lavorazione e di fermentazione biologica, che dipende dallo Zibetto (chiamato anche luwak, dal quale prende il nome). Questo animale vive in Indonesia e si nutre dei chicchi di caffè maturi che, successivamente, vengono privati dei particolari enzimi durante la digestione. Proprio così, per assaporare il caffè più pregiato al Mondo, bisogna aspettare che il zibetto espelli i chicchi in eccesso che non sono stati assimilati dal suo corpo!