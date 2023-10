Primo appuntamento: 10 idee originali ed economiche

Sei riuscito ad avere un primo appuntamento con la persona che ti piace ma non sai dove andare, non serve spendere tanto per avere delle idee originali.

Il primo appuntamento è un momento che si ricorderà per tutta la vita, visto che potrebbe essere l’inizio di una bellissima relazione che si spera possa durare per sempre.

Quando si esce per la prima volta con una persona non è necessario spendere tantissimi soldi e andare in luoghi esclusivi, visto che si possono avere delle idee molto belle e interessanti senza dover dimezzare i propri risparmi. Quello che conta davvero è trascorrere del tempo assieme e di sicuro un’idea originale sarà apprezzata ancora di più rispetto a un appuntamento che viene scelto da tutti, proposto e riproposto.

Ecco 10 luoghi in cui andare per il primo appuntamento

• Andare in un mercatino vintage: se si è appassionati di tutto ciò che possa ricordare la propria infanzia, questa esperienza può trasformarsi in un bellissimo appuntamento in cui ricordarsi del proprio passato e raccontare aneddoti di quando si era bambini

• Andare a un festival di street food: durante il weekend può essere un’ottima soluzione per conoscere cibi nuovi e divertirsi al ritmo della musica e in un’atmosfera rilassata

• Andare in una escape room: chi ama un po’ di avventura e i rompicapi, può essere un’attività davvero divertente in cui collaborare per riuscire a uscire dalla stanza entro il tempo prestabilito

• Andare in un negozio di dischi: se si ama parlare di musica questa può essere un’ottima occasione per capire di più sui gusti musicali dell’altro e magari scoprire di averne molti in comune

• Andare al cinema: se invece i film sono una passione di entrambi, trascorrere una domenica pomeriggio assieme tra popcorn e le nuove uscite nel mondo del cinema può essere divertente e perfetto per chi si sente a disagio a parlare troppo

• Cucinare assieme: se si ama il mondo della cucina, invece di andare a mangiare in un ristorante, si può decidere di preparare la cena insieme e in questo modo si può già iniziare a creare una connessione profonda

• Andare a ballare: per chi ama la musica e danzare, andare in discoteca può essere un modo perfetto per lasciarsi andare e avere un maggiore contatto fisico

• Andare a fare una passeggiata in città: non è detto che si conoscano tutti i posti più segreti della propria città e se si ama l’avventura si può fare una passeggiata rilassante

• Andare a una mostra: se si ama invece l’arte può essere la soluzione ideale per condividere le proprie opinioni sulle opere presenti

• Fare colazione insieme: se si preferisce chiacchierare stando seduti a un tavolo, l’idea allora è farlo davanti a un cappuccino delizioso e un’ottima brioche