Si può portare il cibo sull’aereo? Ecco le linee guida

Chi viaggi deve sapere se si può portare il cibo sull’aereo oppure no; quindi, ecco tutte le regole che bisogna rispettare.

Uno dei mezzi di trasporto più utilizzati è l’aereo. Molti viaggiatori si chiedono se sia possibile portare cibo a bordo, soprattutto per evitare di acquistare snack o pasti costosi durante il volo. La buona notizia è che sì, si può portare cibo sull’aereo, ma ci sono delle regole ben precise da rispettare. Vedremo qui di seguito tutti i dettagli.

Si può portare il cibo sull’aereo? Le regole per cibi solidi e liquidi

In generale, i cibi solidi come panini, frutta, verdure, biscotti, dolci e snack confezionati sono permessi nel bagaglio a mano. Questo significa che puoi prepararti un pranzo o uno spuntino da portare con te. Anche alimenti come formaggi stagionati o affettati sono consentiti, a patto che non siano confezionati in liquidi.

Per quanto riguarda il cibo acquistato nei duty free o nei ristoranti all’interno dell’aeroporto, anche questo è permesso, purché sia consumato durante il volo. Tuttavia, se voli verso destinazioni internazionali, fai attenzione alle normative del paese di destinazione, in quanto alcuni paesi impongono restrizioni su alimenti freschi come frutta e verdura.

Le limitazioni più severe riguardano i liquidi, che includono anche i cibi in forma semi-liquida come zuppe, yogurt, formaggi cremosi e salse. Le regole stabilite dalle autorità aeroportuali, come la TSA negli Stati Uniti e l’ENAC in Italia, prevedono che i liquidi nel bagaglio a mano non superino i 100 ml per contenitore, fino a un massimo complessivo di 1 litro. Questo vale anche per prodotti alimentari come marmellate, miele o creme spalmabili. Se desideri trasportare cibi liquidi o semi-liquidi in quantità superiori, l’unica opzione è imbarcarli nel bagaglio da stiva, dove non ci sono restrizioni specifiche per questo tipo di alimenti.

Le eccezioni

Ci sono alcune eccezioni importanti alle regole sui liquidi. Se viaggi con un neonato o un bambino piccolo, è consentito portare latte artificiale, latte materno o alimenti per bambini in quantità superiori ai 100 ml. Questi articoli dovranno essere sottoposti a controlli di sicurezza, ma non ti verrà chiesto di rispettare la norma generale sui liquidi. Allo stesso modo, anche gli alimenti o i liquidi necessari per scopi medici, come integratori o alimenti speciali, sono esenti dalle restrizioni, purché accompagnati da documentazione medica.

Quindi, si può portare il cibo sull’aereo, ma è fondamentale conoscere le linee guida e rispettare le regole per evitare problemi ai controlli di sicurezza.