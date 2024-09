La foresta più antica del Mondo: è molto più vicina di quanto pensi

Una scoperta che ha colpito anche gli esperti: la foresta più antica del Mondo. Ecco dove si trova e tutte le sue caratteristiche.

Gli studiosi sono sempre all’opera per studiare il nostro pianeta. Per quante cose siano state scoperte e siano stampate sui libri scientifici, di storia o di geografia, ce ne sono ancora tante ancora da scoprire. Sembra incredibile, eppure i fatti lo dimostrano. Infatti, recentemente è stata scoperta la foresta più antica del Mondo e non è così lontana dall’Italia. Cerchiamo di capire meglio che cosa hanno scoperto qui di seguito nell’articolo.

La foresta più antica del Mondo

Gli scienziati hanno rinvenuto quella che potrebbe essere la foresta fossile più antica mai scoperta e lo hanno fatto in Inghilterra. Ci troviamo più precisamente tra la regione di Somerset e quella di Devon. La foresta fossilizzata scoperta sembrerebbe appartenere a 390 milioni di anni fa. Un tempo incredibilmente lontano che non riusciamo nemmeno a figurare nelle nostre menti. Questa foresta batte il precedente record, una foresta trovata negli Stati Uniti, a New York, di oltre 4 milioni di anni.

Una scoperta straordinaria

Questa foresta è una scoperta estremamente importante per la scienza perché ci fa capire come l’ecosistema fosse completamente diverso. Gli alberi fossilizzati sono a forma di palma e non superano i 4 metri di altezza. La scoperta effettuata dalla Fondazione Eifeliana Hangman Sandstone pone delle domande su quali fossero i prototipi degli alberi che conosciamo oggi.

Secondo gli studi, il periodo Devoniano che va da 419 a 359 milioni di anni fa è un momento cruciale nell’evoluzione del pianeta. Alla fine di quest’era ci furono dei cambiamenti radicali dell’habitat e, di conseguenza, dell’interazione degli organismi viventi tra loro. Il fatto che non ancora tutto del nostro pianeta sia conosciuto e riportato alla luce è estremamente affascinante. Questo significa che c’è ancora tanto da imparare e che tutto quello che sappiamo potrebbe non essere del tutto esatto.