Johnny Depp, che cosa è successo all’attore? Emerge una verità sconcertante

Johnny Depp è da sempre uno degli attori più amati in assoluto. Ma cosa gli è successo ultimamente? Spunta la verità sconcertante.

Divenuto famosissimo nei primi anni Novanta con il ruolo di Edward Mani di Forbice (film che, tra le altre cose, gli ha anche permesso di conoscere uno dei suoi grandi amori, Winona Ryder), la carriera di Johnny Depp non ha mai avuto battute d’arresto. L’attore è ancora amatissimo anche dalle nuove generazioni, che hanno potuto vederlo molte volte sul grande schermo nei panni del simpatico e spericolato pirata Jack Sparrow nella saga Disney Pirati dei Caraibi.

Negli ultimi tempi l’attore ha passato molti brutti momenti. Dopo anni di felice matrimonio con l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis (che gli ha dato due figli, Lily Rose e Jack), Johnny ha conosciuto quella che sarebbe diventata la sua nuova moglie, Amber Heard, sul set di un film. Un matrimonio rivelatosi disastroso, che ha portato entrambi, lo scorso anno, davanti a un giudice in seguito a una causa per diffamazione intentata da Depp alla Heard (colpevole di averlo accusato ingiustamente di violenza domestica).

Johnny è riuscito a vincere la causa, per la gioia dei fan che l’hanno sempre sostenuto, e ora l’attore sembra godersi una nuova libertà che forse non aveva mai sperimentato fino in fondo nella sua vita. Di recente, però, è emerso un dettaglio sul suo aspetto che ha fatto preoccupare i fan. Ecco di cosa si tratta.

Johnny Depp, un dettaglio sul suo aspetto fisico preoccupa i fan

L’attore hollywoodiano è apparso di recente sul red carpet del Festival di Cannes per la presentazione ufficiale del suo ultimo film, Jeanne Du Barry, prodotto in Francia. Durante la sfilata sul tappeto rosso, i fan hanno notato come i denti di Depp fossero molto gialli, tendenti al marrone, addirittura quasi “marci”, ha detto qualcuno. Un dettaglio che ha fatto nascere un concitato dibattito online.

Molti hanno però fatto notare che Depp è sempre stato un fumatore abituale. Questo deve aver portato i suoi denti a ingiallirsi con il tempo, a causa delle dosi massicce di nicotina assunte. Come si sa, infatti, la nicotina porta i denti a scurirsi gradualmente. Nonostante questo dettaglio poco positivo, la presenza dell’attore sul red carpet dopo tanto tempo è stata accolta con grande emozione dal pubblico presente, che non ha perso occasione per scattare foto e registrare video. E il tributo più importante è stato lo scroscio di applausi in suo onore che si è protratto per ben sette minuti. Se questa non è una star…