Si dice sempre che chi trova un amico trova un tesoro: ma quanti ne servono per essere felici?

Esiste un numero preciso di amici dei quali si ha bisogno per essere felici. Scopri qual è e se ne hai abbastanza.

Si sente dire spesso che l’amicizia sia qualcosa di estremamente prezioso, da preservare quando la si trova e da apprezzare in quanto in grado di migliorare la vita. A tal riguardo esistono addirittura degli studi secondo i quali non avere amici porta a conseguenze simili a quelle date dall’abuso di alcol e tabacco.

Dopotutto basta pensare al potere consolatorio di un amico per capire quanto sia speciale averne uno (e non solo) e a quanto ciò aiuti a sentirsi meno soli. Quel che forse non sai ancora è che la scienza ha addirittura considerato il numero di amici che bisogna avere per essere felici.

Quanti amici avere per essere felici

Che gli amici siano indispensabili per poter vivere una vita piena e appagante nonché ricca di emozioni piacevoli, è un dato di fatto. Il loro ruolo è infatti fondamentale fin dalla prima infanzia quando la presenza di un amico è in grado di accrescere l’empatia, di stimolare il confronto e di far sentire che non si è soli neanche nelle situazioni più difficili.

Un recente studio condotto dal team di ricercatori della Fudan University in Cina ha rilevato che per essere felici, il numero di amici da avere è di circa cinque. Superato questo numero si può generalmente parlare di buoni conoscenti o di rapporti socievoli positivi ma i veri amici, come si sente dire spesso, si conterebbero davvero sulle dita di una mano.

Ciò dipende dal fatto che un’amicizia vera ha bisogno di tempo, attenzioni e dedizione. E tutto ciò non si può dispensare a chiunque o in quantità spropositate. Il tempo che abbiamo ogni giorno non è tale da consentirci di approfondire più di tot rapporti. Soprattutto perché agli amici vanno aggiunti anche l’eventuale partner e i rapporti familiari.

Se hai almeno cinque amici con i giusti requisiti nella tua vita, quindi, puoi ritenerti fortunata/o. E in caso contrario puoi provvedere ad aumentare questo numero. Ciò che conta è ricordarti che per essere davvero felice dovrai puntare prima di tutto sulla qualità e mai sulla quantità. E che i rapporti con gli altri, specie se desideri considerarli dei veri amici, necessitano di tanto tempo da passare insieme. Così come di parole spese, esperienze condivise ed emozioni raccontate e ascoltate. Il tempo, quindi, si rivela necessario quanto in grado di arricchire sempre più le amicizie che avrai scelto di tenere per sempre con te.