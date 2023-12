Sei un appassionato di mitologia greca? Mettiti alla prova: hai 10 secondi per indovinare la divinità

Se vuoi sfidare subito tutte le tue conoscenze, allora questo è il test che fa al caso tuo: devi ricordarti tutta la mitologia greca.

I test sono un ottimo gioco per sfidare le proprie abilità e mentre alla prova il proprio intuito, e al tempo stesso sono perfetti per trascorrere alcuni momenti di relax durante la giornata.

Se la mitologia greca ti ha sempre appassionato e se sei sicuro di ricordarti tutti gli dei esistenti, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a indovinare quale sia la divinità di cui si sta parlando, basandoti semplicemente su i tre indizi che ti sono proposti.

Il test della divinità: e tu sei riuscito a riconoscerla?

Detto così potrebbe risultare un test anche relativamente facile, ma il tutto è reso più difficile dal fatto che lo dovrai completare in solo 10 secondi di tempo, che ti dovranno bastare per trovare la risposta corretta. Per questa ragione ti invito a mettere un timer in modo tale da non eccedere con il limite di tempo e poter giocare secondo la regola di questo gioco, e solamente una volta in cui esso sarà suonato, potrai continuare a leggere così da scoprire il risultato del test e confrontarti con esso per vedere se sei davvero così bravo come pensi.

Per darti un indizio per riuscire a risolvere questo indovinello devi sapere che la divisa in questione ha un nome composto da 6 lettere. Nel caso in cui non riuscissi a risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti mettere alla prova. Tornando al test in sé, se i 10 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato di questo test. Il nome della divinità da indovinare era il seguente: Efesto.

I tre indizi che avevi a disposizione si ricollegano a questo dio nei seguenti modi:

• Il primo indizio: l’atto di forgiare una spada è associato al fatto che Efesto si dedicasse alla creazione di armi potenti, come quelle utilizzate dagli dei dell’olimpo

• Il secondo indizio: i vulcani erano considerati le fonderie degli dei ed era il luogo in cui risiedeva Efesto stesso

• Il terzo indizio: infine l’incudine è lo strumento essenziale per poter forgiare spade e armi ed Efesto è spesso raffigurato con questo strumento

E tu eri riuscito a trovare la risposta corretta o avresti avuto bisogno di più tempo?