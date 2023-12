Il regalo di Natale secondo lo Zodiaco: ecco quello perfetto segno per segno

Non sai ancora che regalo fare a Natale? Segui il consiglio delle stelle per ogni segno. Non potrai sbagliare.

Ogni anno ci si trova ad affrontare il periodo di Natale con i dubbi sui regali giusti da fare. Per fortuna le stelle sono in grado di darci una mano in tal senso.

Basta infatti conoscere il segno zodiacale della persona a cui si desidera acquistare qualcosa per avere almeno un’idea su cosa potrebbe piacergli.

Il regalo di Natale perfetto per ogni segno zodiacale

Che si tratti di amici di lunga data o di persone che si conoscono appena, la scelta del regalo giusto è sempre difficile, sopratutto se si desidera davvero fare felici gli altri. Ogni aiuto in tal senso è quindi più che benvenuto e tra i tanti, uno potrebbe arrivare proprio dalle stelle. Se pensiamo agli Ariete, ad esempio, per loro può andar bene tutto ciò che riguarda i viaggi e la cura della persona, Un set da trucco o da barba si rivelano quindi opzioni sempre valide.

Per i nativi del Toro vanno bene sia un libro che un biglietto per una gita alla Spa o per un museo che gli interessa particolarmente. E visto che amano condividere sarebbe ancora meglio se il biglietto fosse per due. I Gemelli sono già più difficili. Per loro, quindi, è meglio optare per libri specifici o per buoni che gli consentano di acquistare ciò che preferiscono. Al contrario, i nativi del Cancro sono semplici da accontentare e per loro si può rivelare perfetto un album di foto con dedica e con qualche ricordo di infanzia applicato al suo interno.

Per i Leone può andar bene un biglietto per la SPA o un portafogli con all’interno un augurio per il successo. I nati sotto il segno della Vergine apprezzano tutto ciò che è pratico. Dal profumo alla bottiglia di vino sarà quindi semplice farli contenti. I Bilancia hanno bisogno di essere sorpresi. Per loro vanno bene quindi un gioiello o un orologio. In alternativa anche un oggetto particolare da tenere in casa potrà essere gradito. Per i nativi dello Scorpione è valido tutto ciò che può accompagnarli nel tempo. Da una serie di libri, ad un orologio che li rappresenti, il regalo andrà scelto con cura. Nel dubbio, anche un diario da scrivere e corredato da una bella penna sarà sempre ben visto.

I Sagittario amano i gioielli e tutto ciò che ha un valore. Se non si è in confidenza anche delle tazze o delle tazzine da collezione saranno gradite. Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Capricorno, la scelta ideale va dall’agenda agli oggetti per la casa che saranno sempre molto apprezzati. Gli Acquario apprezzeranno l’iscrizione a qualcosa di nuovo come un corso di yoga o di pittura. E lo stesso vale per eventuali libri a tema.

I nativi dei Pesci, invece, apprezzeranno sciarpe fatte a mano, cene romantiche e libri nei quali immergersi e da leggere magari insieme per poi confrontarsi. Per loro vale infatti la presenza. Con questi consigli, fare il regalo giusto sarà molto più semplice e persino divertente.