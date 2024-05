Se vuoi puntare dei numeri sulla ruota di Milano, sappi che questi sono i più frequenti al Lotto. Sarà un caso?

Il Lotto ha tanti ammiratori. Giocatori che provano ad indovinare la sequenza giusta di numeri per portare a casa qualche decina di euro. Puntando su una ruota particolare, magari dopo un sogno. A Milano, ecco i numeri più sorteggiati, quelli che vengono estratti più di altri.

Il SuperEnalotto è il gioco che intriga, visto il montepremi alto che può mettere in pratica. Ne sa qualcosa quel fortunato giocatore napoletano che, con 2 euro, ha vinto più di 100 milioni di euro. Succede molto, ma molto raramente, però.

Molto meglio, quanto a probabilità di vittoria, puntare sui numeri del Lotto. Che tanti giocano, come abitudine, prima di ogni estrazione. Altri, invece, tentano la classica toccata e fuga, quando ricevono, magari in sogno, dei numeri particolari. Anche in questo caso, esattamente come con il SuperEnalotto, è tutto una questione di fortuna. Non credete, insomma, a chi, in cambio di denaro, vi promette il terno vincente. E, ricordandosi sempre, di non esagerare con il gioco, per non cadere nella pericolosa ludopatia. Malattia pericolosa, verso la quale non dobbiamo mai abbassare la guardia.

Se vuoi puntare dei numeri sulla ruota di Milano, sappia che questi sono i più estratti

Sappiamo che, ad esempio, ci sono Gratta e Vinci più “fortunati”, che offrono più chance di altri. Quanto al Lotto, fortuna, sì, ma che vale anche per i numeri. Infatti, si può dire che ci siano dei numeri che, per ogni ruota, siano più fortunati di altri. Ovvero, che vengono estratti con più frequenza. Se credete che non sia una coincidenza, dovreste prendere nota di questi numeri d’oro.

Ogni ruota ha i suoi fortunati e, in questo articolo, proveremo ad esaminare quelli che, su Milano, vengono estratti più degli altri. Sta a voi decidere se tenerne conto, nelle vostre puntate, o affidarvi solo ai numeri che vi ha rivelato, in sogno, il parente defunto.

Ecco quali sono i 5 numeri più estratti a Milano. Li hai mai giocati su questa ruota?

Se vuoi puntare dei numeri sulla ruota di Milano, val la pena sapere quali numeri escono più degli altri. Ebbene, per le vostre combinazioni di ambi, terne, quaterne, cinquine, forse, fareste bene a tener conto di questa informazione.

Ebbene, i numeri d’oro di Milano sono (al 15 maggio), 40, 70, 27, 5. Poi, a pari merito, ce ne sono altri tre che potrebbero completare la cinquina da sogno, ovvero 82-78-33. Su Milano, però, c’è da dire che la differenza, nei primi posti, è, di 1 o 2 estrazioni. Insomma, basta poco per rivoluzionare questa classifica.