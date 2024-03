Se vuoi puntare 10 euro su un Gratta e Vinci dovresti scegliere questo. Nessuno ti dà probabilità migliori di vincere

Ci sono persone che risparmiano qualche euro per tentare la fortuna con il Gratta e Vinci. Solo che, davanti a tanti tagliandi, si ha l’imbarazzo della scelta. Su quale puntare per sperare di vincere un premio? Molti amano quelli che costano 10 euro, ma non sono tutti uguali.

Ormai, i tabaccai ci hanno fatto la piacevole abitudine. Vedono persone che vengono a chieder loro un Gratta e Vinci che, poi, grattano forsennatamente sul tavolino del bar. E, se è andata loro bene, il più delle volte ne chiedono un altro un cambio, invece che riscuotere la somma.

Finendo, così, magari, per buttare via i soldi appena guadagnati, facendosi inutilmente ingolosire da un altro tagliando. Invece, bisognerebbe imparare a tenersi quello che si è appena vinto, senza tentazioni. Ovviamente, facendo bene attenzione a non esagerare con il gioco. La ludopatia è malattia terribile sulla quale occorre sempre vigilare con grande attenzione.

Se vuoi puntare 10 euro su un Gratta e Vinci, la scelta dovrebbe ricadere su questo. Ci hai mai giocato?

Di Gratta e Vinci da 10 euro ce ne sono tanti in vendita. E qui, va subito eliminato un dubbio che potrebbe venire al giocatore. Anche se costano tutti uguali, ovvero 10 euro, danno probabilità di vincita differenti. Del resto, basta andare sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, dove sono puntualmente riportate, per verificare quanto detto.

Quindi, uno che ha deciso di giocarsi 10 euro, farebbe bene a sapere che ci sono tagliandi con più probabilità di vittoria rispetto ad altri. Il che non vuol dire che si vincerà di sicuro. Solo una questione matematica. Ad esempio, Premi Stellari ha 1 biglietto ogni 6,57 vincente premi superiori ai 10 euro.

Ecco tutte le probabilità di vincita dei Gratta e Vinci ancora attivi

Ribadiamo, quindi, che le probabilità che ora vi elencheremo si riferiscono a premi che superino i 10 euro giocati. Insomma, che vi facciano vincere qualcosa e non solo recuperare i 10 euro giocati. New Bonus Tutto per Tutto ha 1 biglietto ogni 7,59 vincente, mentre è meglio Il Miliardario Mega con 1 ogni 7,21. Chi sta peggio di tutti è Nuovo 50X che ne ha 1 ogni 9,19.

Super Numerissimi? 1 ogni 7,69, decisamente meglio di ORO 24 Carati che ha 1 biglietto ogni 8,36 vincente premi superiori alla giocata. Bonus Tutto per Tutto ha 1 biglietto ogni 7,76, mentre Il Re vincente è a 1 ogni 6,80. Detto della Sfinge d’oro, che offre la probabilità di 1 biglietto ogni 6,84, c’è Ricco Natale con 1 ogni 6,39. Se vuoi puntare 10 euro su un Gratta e Vinci, però, dovresti scegliere Turbo Cash e Sotto il Sole, perché, entrambi, hanno 1 biglietto ogni 6,17 vincente premi superiori ai 10 euro giocati.