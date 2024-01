Deluso dalla Lotteria Italia? Riprovaci col nuovo Gratta e Vinci del 2024 per portare a casa 5 milioni di euro. Ecco cosa fare per provare a vincere

La Lotteria Italia ha premiato Milano con il primo premio da 5 milioni, lasciando, come sempre, tante persone senza nulla in tasca. Non bisogna rammaricarsi, perché ci si può prontamente rifare con questo nuovo Gratta e Vinci che ti potrebbe far vincere altrettanto. Ecco come fare

L’Epifania ogni festa porta via, si suole dire, ma, dopo l’estrazione della Lotteria Italia, anche molte speranze. Certo, c’è sempre chi vince, ma sono di più quelli che non hanno portato a casa niente. Normale, considerando le percentuali risicate di vittoria.

Il che non ci impedisce di riprovarci, senza dover aspettare, necessariamente, il prossimo 6 gennaio. Basta, per dire, tentare con un Gratta e Vinci. Sempre, senza esagerare, perché la ludopatia è malattia molto pericolosa. Insomma, sei deluso dalla Lotteria Italia? Riprovaci col nuovo Gratta e Vinci appena uscito in questo 2024 e che si chiama Ultra Numerissimi.

Come si gioca a Ultra Numerissimi? Più semplice di quello che potresti immaginare

Va detto che, se il premio massimo è di 5 milioni, anche il costo del biglietto non sarà proprio basso. Infatti, comprare Ultra Numerissimi ci costerà ben 20 euro, esattamente come Il Miliardario Maxi e Nuovo 100X.

Giocare al nuovo tagliando, uscito ad inizio 2024, è facile. Ci sono dei numeri visibili e altri nascosti sotto il simbolo dell’euro. Scoprendo i quali, dobbiamo sperare di completare una delle giocate presenti sul Gratta e Vinci. Che possono essere di un solo numero fino a un massimo di cinque. Insomma, un po’ come se fossimo a tombola.

Deluso dalla Lotteria Italia? Riprovaci col nuovo Gratta e Vinci che ti offre queste percentuali di vittoria

A quel punto, grattando sotto Premio scopriremo quanto vinto e, se fossimo fortunati, potrebbe essere l’agognato sogno dei 5 milioni. In ogni caso, sotto Moltiplicatore dovremo grattare per verificare quanto potremo moltiplicare tale vincita. Perfetto, ma conviene giocare a Ultra Numerissimi rispetto agli altri tagliandi da 20 euro?

Infatti, anche se costano uguale, le percentuali di vittoria cambiano. In questo caso, la risposta alla domanda su Ultra Numerissimi è sì. Infatti, la sua probabilità è di 1 biglietto ogni 7,13 vincente premi superiori alla giocata (dai 25 euro in su). Migliore de Il Miliardario Maxi (1 ogni 7,45) e di Nuovo 100X (1 ogni 8,75).