I diari segreti non sono solo per bambini o adolescenti: quello della gratitudine farà tanto bene anche a te

I diari segreti non sono solo per bimbi o adolescenti, fanno bene anche a noi adulti. Ecco il motivo.

Tanti sono i bimbi e gli adolescenti che hanno un diario segreto su cui annotare i propri pensieri. Un oggetto comune che a quanto pare potrebbe portare risvolti positivi anche a noi adulti. Ma come è possibile?

La vita è piena di alti e bassi. A periodi in cui tutto sembra andare per il verso giusto, spesso si alternano momenti di incertezza e delusioni. Quest’ultimi non devono però affliggerci. Anzi, devono diventare il punto da cui poter ripartire e affrontare al meglio le varie situazioni in cui ci imbattiamo.

Proprio in tale ambito può rivelarsi di aiuto il cosiddetto diario della gratitudine. Ovvero un diario sul quale scrivere tutto ciò che apprezziamo e che di positivo c’è nella nostra esistenza. In questo modo potremo affrontare al meglio eventuali difficoltà.

Scrivere nero su bianco ciò di cui si è grati permette di capire che non esistono solo problemi nella vita, ma anche cose belle. In parole povere avere un diario della gratitudine può aiutare a non dare nulla per scontato. Ma non solo, come è emerso da diversi studi, la gratitudine fa bene anche al nostro umore.

Questo perché aiuta a ridurre il senso di ansia e stress. Aiuta inoltre a migliorare la qualità del sonno e anche la concentrazione. Tenere a portata di mano un diario della gratitudine, inoltre, avrebbe risvolti positivi anche sulla propria autostima. Grazie alla gratitudine, infatti, si capisce che molte preoccupazioni sono inutili e si impara a focalizzarsi solamente sugli aspetti positivi.

Tutto ciò permette di migliorare anche le relazioni interpersonali. Per questo motivo, se vi sentite un po’ giù e volete riprendere in mano la vostra vita, vi consigliamo di munirvi di un diario su cui scrivere, ad esempio, ogni sera prima di dormire. Un piccolo e semplice gesto che potrebbe aiutarvi a sentirvi meglio con voi stessi e anche con gli altri. Provare per credere!