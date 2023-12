Se si comporta così con te, ti sta nascondendo qualcosa: lo puoi scoprire da questi segnali evidenti

A tutti può capitare di incontrare persone che possono nasconderci qualcosa. Vi illustriamo quali sono i segnali per scoprirlo.

Nella società moderna, dove le relazioni sono intricate e spesso complesse, non è raro imbattersi in individui che celano intenzionalmente verità o sentimenti. Non si tratta solo di situazioni amorose segrete o di oscure operazioni dietro le quinte, ma di una gamma più ampia di comportamenti che vanno dal nascondere piccole insicurezze al celare verità fondamentali.

La Dott.ssa Anna De Simone, biologa psicologa, esperta in genetica del comportamento e neurobiologia, offre un’interessante prospettiva su questi comportamenti, analizzando le motivazioni e offrendo consigli su come affrontarli. L’esperta sottolinea che tutti, in qualche modo, tendono a nascondere qualcosa.

Può essere l’insicurezza, il timore di rovinare equilibri o semplicemente la mancanza di abilità comunicative. Tuttavia, emerge una distinzione importante: ci sono coloro che nascondono per proteggere gli altri e quelli che nascondono per trarre vantaggio personale. Andiamo quindi ad analizzare la seconda categoria e come scoprire quando questi individui nascondono qualcosa.

Quali sono i segnali per capire se nasconde qualcosa

Coloro che nascondono le cose per vantaggio personale sono chiamati opportunisti emotivi. Essi sono descritti come individui che, per sentirsi superiori, screditano gli altri. La loro sicurezza è basata sulla debolezza altrui, e il rapporto con queste persone diventa una piattaforma per l’elevazione personale. D’altra parte, gli opportunisti materiali cercano guadagni tangibili attraverso il rapporto: possono chiedere favori, cercare supporto materiale o addirittura manipolare emotivamente per ottenere ciò che vogliono.

Ma quali sono i comportamenti specifici che possono segnalare l’opportunismo? Essere evasivi o stare sempre sulla difensiva sono chiaramente segni che si sta nascondendo qualcosa. Gli esempi pratici mostrano come un individuo potrebbe eludere domande o reagire aggressivamente quando si affronta un argomento scomodo. Confusione e incoerenza sono ulteriori indicatori che mostrano la mancanza di dignità e coerenza nell’approccio dell’opportunista. Un aspetto interessante è il ruolo del ricatto morale.

Frasi come “con tutto quello che faccio per te” sono riconosciute come tentativi di manipolare attraverso sensi di colpa e doveri. Ecco perché in un legame sincero che sia di amore o amicizia si deve poter dire no senza perdere stima. E quando è il partner a nascondere qualcosa? Le motivazioni principali possono essere due: può farlo per evitare il disappunto dell’altro o per stringere legami al di fuori della relazione.

Come ci si dovrebbe comportare quindi quando si scopre che qualcuno nasconde qualcosa? La dottoressa De Simone consiglia di riflettere sulle proprie emozioni e valutare come ogni legame ci fa sentire. Invita a prestare attenzione a segnali come l’evasività, la confusione e i ricatti morali. La chiave, afferma, è concentrarsi su se stessi, scegliendo relazioni sane e reciproche che riflettano i propri bisogni autentici. Volendo vedere le cose in modo positivo è importante la trasformazione personale attraverso la consapevolezza delle proprie emozioni.

Siamo incoraggiati ad agire anziché reagire, a porre noi stessi al centro della propria vita e cercare legami autentici. La dottoressa suggerisce che le relazioni dovrebbero essere come scarpe confortevoli, che ci fanno sentire bene e ci accompagnano nel cammino della vita. Un invito a fare i conti con le proprie emozioni, a scegliere consapevolmente e a costruire legami significativi e autentici.