Amici, le rivelazioni di un ex concorrente scatenano il finimondo: Rudy Zerbi nella bufera

Negli ultimi giorni, sui social è esplosa una piccola bufera per l’eliminazione di Holy Francisco dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo aveva conquistato molte persone con la sua voce, il suo stile ma anche la sua simpatia. In modo particolare, Anna Pettinelli era rimasta molto colpita da lui, che lo ha difeso a spada tratta fino a che non si è ritrovata costretta ad eliminarlo, sotto le pressioni di Rudy Zerbi che lo ha sempre criticato.

Holy Francisco ora è fuori dalla scuola di Maria, con la consapevolezza di avere tutta la vita davanti e tante altre opportunità per poter far sentire la sua voce. Allo stesso tempo, però, non si può dire lo stesso di qualcun altro, che quindici anni fa ha visto la sua carriera stroncata da atteggiamenti molto simili che Rudy decise di adottare nei suoi confronti. Stiamo parlando di Pasqualino Maione. Pasqualino Maione sbotta contro Rudy Zerbi: “Il cattivo è lui” Capelli rossi e battuta sempre pronta: Pasqualino Maione è stato uno dei protagonisti più amati della sua edizione di Amici. Con la sua simpatia, ma anche con il suo talento, conquistò davvero tutti. Allo stesso tempo, però, ad arrivare alla vittoria fu Marco Carta, nonostante Pasqualino sperasse davvero tanto di essere arrivato al cuore non solo del pubblico, ma anche dei suoi insegnanti. La verità è che Pasqualino non piaceva affatto a Rudy, che all’epoca, fece di tutto per far notare la sua mancanza di talento.

Pasqualino, a distanza di quindici anni, ha deciso di rompere il silenzio riguardo quella che è stata l’esperienza più importante di tutta la sua vita, ma allo stesso tempo più dura. Ha affermato che Alessandra Celentano ricopre il ruolo della cattiva in questa trasmissione, ma il vero cattivo è sempre stato Rudy, che ogni anno si ossessiona con un ragazzo e cerca di stroncargli la carriera, come ha fatto con lui, con Holy e come farà chissà con quanti altri.

Pasqualino è dell’idea che, se non fosse stato per lui, avrebbe avuto la stessa carriera di Marco Carta. Invece ad oggi si è ritrovato a dire addio a quello che è sempre stato il suo sogno di una vita, perché non è mai stato realmente supportato da qualcuno.