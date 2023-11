Se pensi di essere un asso nei test, è perché non ti sei imbattuto in questa bambina: nessuno trova tutte le differenze

Pensi di avere un’ottima vista e di non farti sfuggire nulla? Grazie a questo test potrai metterti subito alla prova.

I test visivi sono dei giochi divertenti che permettono di rilassarsi per un paio di minuti staccando completamente la testa dalla vita stressante e piena di tensione di tutti i giorni, sono perfetti per riposarsi.

Se pensi di avere una vista d’aquila e vuoi metterti alla prova, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare le due immagini presenti qui sopra e cercare di trovare tutte le differenze presenti. Anche se potrebbe sembrare un gioco abbastanza facile, in realtà il tutto è complicato dal fatto che avrai solamente 30 secondi di tempo per trovare le differenze.

Dopo aver impostato questo tempo limite con un timer, potrai iniziare il gioco e solo dopo che il timer sarà arrivato a termine potrai continuare a leggere per trovare le risposte del test e scoprire se sei stato in grado di trovare effettivamente tutte le differenze.

Il test delle differenze: quante ne troverai?

Il soggetto di questo test è una bambina, messa in posa per la fotografia e con accanto il suo cagnolino. Questo test è perfetto per il periodo natalizio che si sta avvicinando, visto che alle spalle della bambina è chiaramente presente un albero di Natale.

Se ormai i 30 secondi di tempo sono passati, qui sotto troverai l’elenco relativo alle differenze presenti tra le due immagini e potrai confrontarti per vedere quanto sei stato bravo:

• La decorazione del cappello: nella prima immagine si può vedere chiaramente che sono presenti due decorazioni nel cappello della bambina, mentre nella seconda quella più in alto è sparita del tutto

• La pallina sull’albero: osservando l’albero di Natale e rimanendo sulla linea dell’altezza degli occhi della bambina, si può vedere che nella prima immagine si trovi una pallina tonda color rosso, che invece manca completamente nella seconda

• Il nastro sulla manica: osservando il braccio sinistro della bambina si può notare che nella prima immagine sia presente un nastro rosso attorno alla manica del vestito, che invece è completamente assente nella seconda immagine

E tu quante differenze sei riuscito a trovare tra queste due immagini? Se non le hai notate tutte non ti scoraggiare, visto che ci saranno molti altri test da fare.