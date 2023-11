Eros Ramazzotti diventa di nuovo papà, rivelazione a sorpresa

Eros Ramazzotti è un artista conosciuto a livello mondiale. Ma sta davvero per diventare di nuovo papà?

Eros Ramazzotti è un grandissimo cantante, autore di brani indimenticabili che hanno segnato generazioni di persone. La sua musica è conosciuta e amata in tutto il mondo. Ma quale rivelazione è emersa su di lui? Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Eros Ramazzotti ha vinto il Festival di Sanremo nel 1984 nella sezione Nuove proposte con Terra promessa. Quell’evento ha lanciato la sua carriera e da allora ha sempre continuato a far parte del mondo dello spettacolo senza battute d’arresto. Nel 1995, durante il Summer Festival si è esibito con artisti come Rod Stewart, Elton John e Sheryl Crow. Ha duettato anche con Tina Turner in una strepitosa versione di Cose della vita.

Il suo ultimo album in studio risale all’anno scorso e s’intitola Battito infinito. Ma cosa si conosce a proposito di una sua nuova paternità?

Eros Ramazzotti: bebè in arrivo?

Il vip ha da poco compiuto 60 anni e per lui come per tante altre persone questo vuol dire fare qualche bilancio.

Eros Ramazzotti è già padre di tre figli e ha una bella famiglia allargata. Da Michelle Hunziker ha avuto la sua primogenita Aurora, una conduttrice televisiva che l’ha reso nonno di un bel frugoletto. Dalla seconda ex moglie: Marica Pellegrinelli ha avuto la dodicenne Raffaella Maria e Gabrio Tullio di 8 anni. Il vip dunque deve giostrarsi tra le due famiglie e la relazione con la splendida Dalila Gelsomino. La loro è una storia ben consolidata al punto da renderla pubblica.

I due sembrano bene affiatati e sereni. In un’intervista con DiPiù il cantante ha riferito di non escludere un nuovo allargamento della sua famiglia. “Se uno si innamora fa ciò che sente. Non escludo una nuova paternità” ha affermato. Dopotutto è lui stesso a dire che ama i suoi figli alla follia e che non è un tipo frivolo. Una paternità in un’età un po’ più attempata non lo spaventa per niente. Robert De Niro è diventato padre per la settima volta a 80 anni.

La voce di Un’emozione per sempre sarebbe pronto a tornare a cambiare pannolini a 60 anni. Bisogna però stare a vedere cosa ne pensa la sua attuale fidanzata. La trentaquattrenne vive in Messico da 6 anni ed è lì che lei e Eros si sono incontrati. Al cantautore romano piace moltissimo quel Paese e il modo di vivere dei suoi abitanti. Per sapere come si evolveranno le cose per lui bisogna solo continuare a seguirlo.