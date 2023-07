La psicologia dice che il rapporto di coppia è composto da 5 fasi: perché è così difficile superare la terza

La vita di ogni coppia è fatta di 5 fasi ben precise, non tutte però riescono a superare il terzo step: ecco svelato il motivo.

Come abbiamo ricordato molte volte, la maggior parte di noi nutre il desiderio profondo di incontrare la propria anima gemella e di costruire insieme a lei una vita e una famiglia. Ad ogni modo, anche quando crediamo di aver trovato la persona giusta possono intervenire diversi fattori che possono ‘spezzare l’incantesimo’.

Per diventare una coppia ben salda e duratura è infatti necessario affrontare 5 fasi che aiutano, almeno in teoria, a consolidare il rapporto. Non è detto, però, che lungo il percorso non possa accadere qualcosa di inaspettato che potrebbe produrre degli effetti indesiderati.

In particolare, sarebbe il terzo step a rappresentare per molti un vero e proprio ostacolo da superare. E bisogna ammettere che non tutti ci riescono. Vuoi sapere se la tua relazione è destinata a resistere al trascorrere del tempo? Allora scopriamo subito quali sono le 5 fasi della vita di coppia e che cosa accade di tanto pericoloso nella fase numero 3.

Le 5 fasi del rapporto di coppia: attenzione alla 3, non tutti riescono a superarla

Secondo la psicologia ogni relazione amorosa si compone di 5 step, ognuno dei quali rappresenta un momento specifico del rapporto. Gli esperti affermano che sarebbe in particolare la terza fase a rappresentare per molti un ostacolo insormontabile. Vediamo, quindi, nel dettaglio che cosa accade ad ogni stadio:

innamoramento: questa fase è caratterizzata dal desiderio, dall’attrazione e da una strana sensazione di benessere che ci portano a voler trascorrere tutto il nostro tempo insieme al partner senza curarci del resto; diventare una coppia: qui la coppia si unisce e si sente più complice, sicura e protetta. Entrambi imparano a comprendere l’altro e a fargli spazio nella propria vita. Molti pensano che sia l’apice dell’amore, ma in realtà si sbagliano; disillusione: ecco la terza fase, la più pericolosa per la coppia. Qui iniziano a venire meno le attenzioni delle fasi precedenti e si fa largo la quotidianità con tutti i suoi problemi. I partner si rendono davvero conto di come è fatto l’altro con tutti i suoi pregi e difetti e talvolta, passato l’innamoramento, fanno fatica ad accettarli dando origine ad una sensazione di malessere, insoddisfazione e frustrazione. Da qui si aprono due strade: il superamento della disillusione e l’accettazione da una parte e la rottura dall’altra; amore vero e duraturo: chi è riuscito a superare la terza fase si fortifica e riscopre una nuova complicità che porta la coppia a fare progetti per il futuro; cambiare insieme: credere che l’amore rimanga lo stesso nel tempo è un errore. La coppia si deve evolvere in concomitanza con le diverse fasi della vita. L’importante è che lo faccia all’unisono.

Come abbiamo detto, non tutte le coppie riescono a superare la fase numero 3, soprattutto quando di fondo c’è la paura di legarsi. Con un po’ di impegno, però, la vita riserverà delle splendide sorprese.