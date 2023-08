Se hai monete da 50 o 100 lire, controlla bene potresti diventare ricco, alcune valgono più di 50mila euro

Controlla se in casa hai le monete da 50 o 100 lire perché potresti diventare ricco. Alcune di queste valgono più di 50mila euro.

Quando queste monetine vennero introdotte per la prima volta agli inizi degli anni ’90 non furono ben volute dagli italiani perché si perdevano facilmente e valevano poso. Le cose oggi si sono ribaltate, queste monete possono essere una vera fortuna per molte persone perché i collezionisti farebbero follie per averle.

Le monete da 50 e 100 lire furono coniate per la prima volta tra il 1990 e il 1995 per necessità. Per realizzarle è stato usato il materiale di scarto delle 500 lire bimetalliche. Una novità che creò diversi malumori tra la popolazione, soprattutto perché incompatibili con la maggior parte dei distributori automatici presenti nelle città.

Piccole e quasi del tutto insignificanti trent’anni fa, queste monetine oggi potrebbero portare addirittura 50mila euro nelle tasche di chi le ha. Tra le 50 e le 100 lire a valere di più sono le prime, ma ci sono alcune caratteristiche da notare e alcuni dettagli da conoscere.

Monete da 50 o 100 lire: ecco quali sono quelle rare che valgono una fortuna

Il valore delle monete da 50 lire è maggiore rispetto alle monete da 100 lire. Alcune non valgono tantissimo: le 50 lire coniate nel 1990 hanno un prezzo di 15 euro, mentre quelle coniate l’anno successivo 9 euro e quelle nel 1995 3 euro. Mentre le monete da 100 lire coniate fino al 1992 hanno un valore di 2 euro.

Quando si tratta di migliaia di euro vuol dire che quelle monete hanno un errore di conio che le rende uniche e speciali, tanto da portare i collezionisti a fare follie per averle. Le monete che valgono di più sono le seguenti:

La micro moneta da 50 lire del 1993 è stata messa in vendita a 50.000 euro su eBay. Ovviamente si tratta di una moneta in ottime condizioni.

Una micro moneta da 50 lire del 1995 è stata considerata rara dai numismatici e una nuova di zecca è stata messa in vendita a 15.000 euro.

è stata considerata rara dai numismatici e una nuova di zecca è stata messa in vendita a . La micro moneta da 50 lire del 1995 la quale presenta diversi errori di conio è venduta al prezzo di 35.000 euro.

Questi sono solo tre esempi di come si potrebbero ottenere migliaia di euro se in casa si dovesse trovare una di queste monetine. Un po’ più giù di prezzo valgono le 100 lire. Una moneta senza errori di conio ma in perfetto stato vale circa 1.200 euro.

Il motivo per cui le monete da 50 lire valgono di più rispetto a quelle da 100 lire è perché sono considerate più rare in quanto in giro ci sono un numero inferiore di esemplari. A fare la differenza è anche lo stato di conservazione. È bene conservarle in ottimo stato.