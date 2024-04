Sarà un primo weekend di aprile da leone per questi tre segni zodiacali

Un’Italia spaccata in due, con temperature estive al sud e autunnali al nord accoglie il primo fine settimana di aprile. Che sarà molto interessante per alcuni segni zodiacali.

Aprile dolce dormire, uno dei più antichi proverbi popolari che si recita sempre ogni qualvolta arriva la primavera, con il fatidico cambio dell’ora. Si dice che il suo significato sia da ritrovare nella stanchezza che subentra con l’arrivo della bella stagione che crea sonnolenza e spossatezza.

Viene chiamato mal di primavera ed è un po’ paradossale che arrivi proprio mentre intorno a noi tutto si risveglia e ritorna a nuova vita. Con i primi semenzai da cui cominciano a spuntare le piantine che poi ci daranno pomodori, peperoni e melanzane.

L’oroscopo del weekend

Non ci sarà molto da poltrire per alcuni segni zodiacali che vivranno invece il classico weekend da leoni. Non sicuramente seduti sul divano o sdraiati sul letto, ma carichi a molla per godersi al massimo il primo fine settimana del mese. Altro che adattarsi ai nuovi ritmi per Ariete. I nati dal 20 marzo al 21 aprile devono sfruttare pienamente il Sole nel loro segno. Soprattutto i single saranno chiamati a un periodo particolarmente intenso, con continue sollecitazioni. Queste potrebbero anche portare al classico “piede in due scarpe”, che potrebbe far scaturire qualche problema di troppo. Insomma, forse non è ancora tempo di scelte definitive, ma lasciarsi andare in maniera eccessivamente libertina non è propriamente cosa buona e giusta.

Weekend da Leone per…il Leone

Il grande successo del film del 1983 ha sdoganato universalmente questa locuzione. Weekend da leone vale ormai un po’ per tutti quelli che si sentono forti e invincibili. Sarà così anche per i nati dal 23 luglio al 22 agosto? Risposta decisamente affermativa. Numerosi stimoli positivi da cogliere, soprattutto a livello affettivo. Mentre in ambito professionale sarà un periodo da “mal di primavera”, parecchio diversa sarà la situazione sentimentale. Con una stabilità, però, indubbiamente superiore a quella di Ariete.

A completare il tris dei segni favoriti nel primo fine settimana di aprile ecco il Toro. In attesa che il Sole venga a “baciarli” dal 21 aprile al 20 maggio, i nati sotto questo segno di Terra, avranno un piacevole weekend. Splendide notizie al sabato in ambito lavorativo, con un progetto che potrebbe finalmente vedere la luce. Poi, la domenica, ecco che sarà la volta di una sorprendente novità dal proprio partner. Di che tipo? Sicuramente un qualcosa di totalmente inaspettato che potrebbe riempire i prossimi mesi.