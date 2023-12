Puoi scoprire se la tua è un’intelligenza altamente emotiva: rispondi sinceramente a queste domande

Sempre più spesso si parla di Intelligenza Emotiva anche se è difficile inquadrarne perfettamente le dinamiche nelle persone.

Sembra però che questo tipo di intelligenza si riveli molto utile non solo in ambito lavorativo ma in ogni aspetto della vita, e forse soprattutto nella sfera delle relazioni con gli altri. Ecco che sempre più specialisti cercano di individuare determinate caratteristiche per poter arrivare alla definizione di intelligenza emotiva.

Secondo gli studiosi, tutti coloro che possiedono una IE possono essere persone diverse ma presentano dei tratti caratteriali comuni. Ecco che, interrogandoci, possiamo scoprire se anche noi siamo dotati di Intelligenza Emotiva, e fino a che punto questa caratteristica incide sulla nostra vita.

Vuoi sapere se hai l’Intelligenza Emotiva? Chiediti come ti comporti di fronte a determinati eventi

Innanzitutto cerchiamo di capire cosa sia davvero l’IE: alcuni esperti hanno elaborato una definizione, affermando che sia un insieme di “abilità a riconoscere e gestire al meglio le emozioni personali e altrui in modo assertivo”.

Ma ovviamente non è tutto qui. Secondo il noto psicologo Daniel Goleman, l’IE è la “capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi, e di gestire positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente, quanto nelle relazioni sociali”.

Cosa ben diversa, dunque, dalla “classica” intelligenza che fino ad oggi era misurata tramite test o prove specifiche. Sicuramente chi è dotato di Intelligenza Emotiva sa bene – paradossalmente – di non essere intelligente secondo i passati canoni e anzi, è sempre alla ricerca della crescita personale. Le persone che sono dotate di IE sono consce che la risposta agli eventi della vita è squisitamente personale, e che non esiste una ricetta giusta o sbagliata.

Soprattutto, hanno determinati atteggiamenti nella vita di tutti i giorni, che potrebbero essere sintetizzati in alcuni punti chiave.

Una persona che ha l’IE sa che è normale essere arrabbiati, frustrati, delusi , e anche felici e divertiti, e che può anche provare emozioni ritenute “sbagliate”.

, e anche felici e divertiti, e che può anche provare emozioni ritenute “sbagliate”. Ammette i propri limiti e non si lascia scoraggiare da questa consapevolezza , ma cerca di migliorare e comunque a lavorarci su.

, ma cerca di migliorare e comunque a lavorarci su. Una persona dotata di IE non si ferma mai alle apparenze e cerca di andare a fondo di ogni questione, per capire meglio senza pregiudizi.

e cerca di andare a fondo di ogni questione, per capire meglio senza pregiudizi. Fa lavorare la fantasia e non pone limiti alle possibilità o alle eventualità .

. Si concentra su ciò che ritiene importante, senza mai dare niente per scontato.

Osserva il mondo circostante, per capire i grandi “perché” della vita.

Scuramente le persone che hanno l’Intelligenza Emotiva sono anche molto empatiche per natura. Secondo gli esperti, questa forma di intelligenza è innata, ma si può anche lavorare per accrescerla.