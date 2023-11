Ricordate Gerry Scotti da giovane? La foto amarcord pubblicata dal figlio Edoardo è virale

Gerry Scotti, lo ricordate quando era giovane? Spunta una foto che lascia tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità

Uno dei conduttori che ha lasciato tutti senza parole per la sua professionalità, il suo talento e la sua simpatia è proprio lui, Gerry Scotti. Il suo volto dagli anni Ottanta è apprezzato da milioni di spettatori che lo hanno visto alle prese di numerosi programmi televisivi di estremo successo come Passaparola, Chi vuol essere milionario, Striscia la notizia, Caduta Libera, Guiness dei primati e molti altri.

Circa l’esordio di Gerry nel mondo dello spettacolo, questo è avvenuto inizialmente in alcuni trasmissioni radiofoniche locali per poi passare, a Radio Deejay notato da Claudio Cecchetto. Quest’ultimo gli propose di diventare voce della radio, tanto da convincerlo a rifiutare una grossa proposta all’estero.

L’esordio in televisione, invece, comincia con il famoso programma Deejay Television che garantisce a Gerry un successo davvero incredibile. La notorietà l’ha raggiunta successivamente con altri programmi tra cui Campionissimo, La sai l’ultima?, Passaparola, Chi vuol essere milionario fino a Italia’s Got Talent e Caduta Libera.

Circa i suoi genitori, Gerry qualche tempo fa svelò un aneddoto su come ha raccontato a loro cosa volesse fare nella vita: “Avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, persino il dentista pagato. Così, quando dissi a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco a mia mamma non prendeva un coccolone”.

Gerry Scotti lo ricordate da giovane? Ecco una foto che lascia senza parole

Il conduttore oggi rappresenta uno dei migliori della televisione italiana. Suo figlio Edoardo ha voluto ricordare un dettaglio che riguarda la sua giovinezza..

Nella foto pubblicata da suo figlio Edoardo, Gerry era diverso quando era più giovane. Ovviamente qualche kg in meno, più elegante visto che spesso indossava camicia e cravatta.

Quello che, però, non è mai cambiato nel tempo è la sua ironia, la sua simpatia e la sua grandissima voglia di fare. Nella foto pubblicata dal figlio su Instagram, Gerry Scotti si presenta con un cartello con su scritto “Old school” che in italiano significa “Vecchia scuola”.