Sanremo 2024, come fare per acquistare i biglietti? Il costo è da capogiro

Sanremo 2024, come fare per acquistare i biglietti che ti permetteranno di accedere al Teatro Ariston in occasione del Festival? Il costo è da capogiro

Sanremo è, sicuramente, l’evento musicale più atteso dell’anno. Quando terminano le vacanze di Natale, tutti gli italiani si concentrano sull’attesa del Festival che ricade puntualmente a febbraio e che ci permette di vivere una intera settimana di musica e non solo, anche di gossip, e molto altro, davvero tanto divertimento. Insomma, è davvero bello ogni anno mettersi davanti alla tv per guardare questa competizione così tanto attesa, ma se volessimo guardarla direttamente dal Teatro Ariston?

In modo particolare, quest’anno il teatro Ariston sarà preso d’assalto considerato che sarà l’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. In questi anni, gli italiani si sono affezionati davvero tanto a lui arrivando a definirlo uno dei conduttori più bravi, più buoni e umili che siano mai passati su quel palco, proprio per questa ragione sarà davvero un dispiacere per i telespettatori non vederlo più dal prossimo anno.

Sanremo 2024: vuoi guardare le serate dalla poltrona del teatro Ariston? Il costo del biglietto

Per questa occasione, Amadeus si sta impegnando davvero al massimo per mandare in scena un vero e proprio spettacolo. Ha intenzione di rendere indimenticabile questo suo ultimo Festival e per questo è da marzo che sta lavorando ininterrottamente per dare vita a questa sua ultima edizione di Sanremo proprio nel modo in cui l’ha sempre immaginata. C’è grande curiosità per questo motivo, e sempre per questo motivo, sono tante le persone che nel 2024 hanno intenzione di acquistare il biglietto per guardare il Festival direttamente dalla poltrona dell’Ariston.

Chiariamo in primis un dubbio che hanno tante persone: i biglietti sono già in vendita? Bisogna preoccuparsi del fatto che potrebbero finire? No, quindi potete tornare a respirare. Per il Festival 2023, la piattaforma venne resa pubblica il giorno 16 gennaio. Anche per il 2024, sicuramente bisognerà aspettare metà mese di gennaio, ma saranno i profili ufficiali di Sanremo a darci qualche informazione in più.

Per quanto riguarda i costi dei biglietti, bisogna prendere consapevolezza del fatto che gli abbonamenti costano davvero molto, dunque non è qualcosa che tutti possono permettersi.

Infatti, l’abbonamento in galleria per tutte e cinque le serate costa circa € 672,00, mentre quello in platea, sempre per tutte e cinque le serate, costa € 1.290,00.